Ростов-на-Дону оказался в числе городов с самым молодым транспортом

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Ростове средний возраст автобусов менее шести лет, но электротранспорт значительно старше. В среднем трамваям сейчас 13 лет, а троллейбусам — 11 лет.
«Транспорт курсирует с интервалом около восьми минут, в целом по стране этот показатель составляет 13 минут. А всего в городе выполняется 62,3% рейсов, заявленных к работе», — пишет «АиФ-Ростов» со ссылкой на данные исследования.
Отмечается, что около 98% ростовчан проживают недалеко от остановок, до которых идти не более 10 минут.
Ранее стало известно, что власти Таганрога хотят ликвидировать сеть троллейбусов. Материал на эту тему читайте по ссылке.