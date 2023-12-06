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Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:16

Ростов-на-Дону оказался в числе городов с самым молодым транспортом

Ростов-на-Дону оказался в числе городов с самым молодым транспортом

6 декабря 2023, 14:04
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону оказался в числе городов с самым молодым транспортом
Ростов-на-Дону попал в список городов России, в которых самый молодой общественный транспорт, следует из данных проекта «Индекс качества жизни».

В Ростове средний возраст автобусов менее шести лет, но электротранспорт значительно старше. В среднем трамваям сейчас 13 лет, а троллейбусам — 11 лет.

«Транспорт курсирует с интервалом около восьми минут, в целом по стране этот показатель составляет 13 минут. А всего в городе выполняется 62,3% рейсов, заявленных к работе», — пишет «АиФ-Ростов» со ссылкой на данные исследования.

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Отмечается, что около 98% ростовчан проживают недалеко от остановок, до которых идти не более 10 минут.

Ранее стало известно, что власти Таганрога хотят ликвидировать сеть троллейбусов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Таганрог#Трамвай#Троллейбус#Транспорт#Электротранспорт#Остановки
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