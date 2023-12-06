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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Ростовчан предупредили о своевременной оплате штрафа

Ростовчан предупредили о последствиях несвоевременной оплаты штрафов

6 декабря 2023, 12:22
Фото: 1MI
Ростовчан предупредили о своевременной оплате штрафа
В России срок оплаты административного штрафа составляет 60 дней с момента вступления в силу постановления, сообщили в отделе полиции №8 в Ростове-на-Дону.

Если не оплатить требуемую сумму в этот период, то должника привлекут к административной ответственности. Наказанием может стать двукратный размер штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо 15 суток ареста.

Ростовчан предупредили о последствиях несвоевременной оплаты штрафов
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«Если есть постановление — значит, пришлют и уведомление о штрафе. Обычно в личный кабинет Госуслуг оно приходит быстрее, чем на почту», — уточнили в полиции.

Добавим, что на портале можно оплатить всю сумму, в том числе картой или электронными деньгами. Платеж проходит быстро, а квитанции с подтверждением сохраняются в личном кабинете.

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#Общество#Город#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Транспорт#Административный штраф#Штраф в Ростове#RostovGazeta
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