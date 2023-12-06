Ростовчан предупредили о последствиях несвоевременной оплаты штрафов

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Если не оплатить требуемую сумму в этот период, то должника привлекут к административной ответственности. Наказанием может стать двукратный размер штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо 15 суток ареста.
«Если есть постановление — значит, пришлют и уведомление о штрафе. Обычно в личный кабинет Госуслуг оно приходит быстрее, чем на почту», — уточнили в полиции.
Добавим, что на портале можно оплатить всю сумму, в том числе картой или электронными деньгами. Платеж проходит быстро, а квитанции с подтверждением сохраняются в личном кабинете.