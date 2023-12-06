Ростовчане заявили о массовом уничтожении деревьев в парке Чуковского

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Они заявили 1Rnd, что с самого утра в парк прибыла спецтехника, после чего якобы началась вырубка деревьев. По их словам, рабочие не показывают документы, территорию никто не огородил.
«Начальника нет, паспорта работ нет. Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые должны будут остановить работы, если те проводятся без согласования», — говорится в публикации.
Отмечается, что борьбу за этот парк местные жители ведут уже несколько лет. Официальной информации о вырубке деревьев не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что у Ростова не оказалось денег на высадку деревьев на Зеленом острове в 2023 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.