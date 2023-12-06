Ростовский пивоваренный завод может перейти государству

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
По информации издания, эту тему поднял президент группы «Балтика», в которую входит завод. Он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с таким предложением, а само письмо есть в распоряжении «Ведомостей».
«Президент Балтики Таймураз Боллоев считает, что передача комплекса государству является единственным выходом из ситуации. Представитель Росимущества пока комментарии по этому поводу давать не стал», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации о возможной передаче ростовского завода государству не поступало.
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