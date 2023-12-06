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Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Ростовский пивоваренный завод может перейти государству

Ростовский пивоваренный завод может перейти государству

6 декабря 2023, 08:55
Фото: Яндекс.Карты
Ростовский пивоваренный завод может перейти государству
Ростовский пивоваренный завод «Южная Заря 1974» может стать государственной собственностью, сообщает «Город N».

По информации издания, эту тему поднял президент группы «Балтика», в которую входит завод. Он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с таким предложением, а само письмо есть в распоряжении «Ведомостей».

«Президент Балтики Таймураз Боллоев считает, что передача комплекса государству является единственным выходом из ситуации. Представитель Росимущества пока комментарии по этому поводу давать не стал», — сказано в сообщении.

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Добавим, что официальной информации о возможной передаче ростовского завода государству не поступало.

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