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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Шандалович: В Карелии ввели закон о возможности получения жилья многодетными семьями

Шандалович: В Карелии ввели закон о возможности получения жилья многодетными семьями

6 декабря 2023, 14:08
Фото: Midjourney
Элиссан Шандалович, председатель Законодательного собрания Республики Карелии рассказал, что в регионе с 2019 года действует закон, в соответствии с которым многодетным семьям предоставляется господдержка на улучшение жилищных условий.

Программа распространяется на семьи, в которых одновременно появились на свет трое и более детей.

Восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа уже получили единовременную выплату для покупки или строительства жилья (общая сумма — более тридцати шести миллионов рублей), пишут karelinform.ru

«Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии», — сказал Элиссан Шандалович.

В министерстве социальной защиты Карелии уточнили, что жилье, которые строится или приобретается с использованием господдержки, должно находиться на территории региона. Такая недвижимость оформляется в общую собственность всех членов семьи. Размер долей определяется по соглашению. Для оформления выплаты можно обратиться в отделение центра социальной работы, которое находится по месту жительства заявителя.

Единовременная денежная выплата предоставляется одному из родителей, который состоит на учете в качестве нуждающегося в жилье. Кроме этого, у получателя господдержки должно быть российское гражданство и он должен проживать на территории Карелии.

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