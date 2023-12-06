Шандалович: В Карелии ввели закон о возможности получения жилья многодетными семьями

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Программа распространяется на семьи, в которых одновременно появились на свет трое и более детей.
Восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа уже получили единовременную выплату для покупки или строительства жилья (общая сумма — более тридцати шести миллионов рублей), пишут karelinform.ru
«Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии», — сказал Элиссан Шандалович.
В министерстве социальной защиты Карелии уточнили, что жилье, которые строится или приобретается с использованием господдержки, должно находиться на территории региона. Такая недвижимость оформляется в общую собственность всех членов семьи. Размер долей определяется по соглашению. Для оформления выплаты можно обратиться в отделение центра социальной работы, которое находится по месту жительства заявителя.
Единовременная денежная выплата предоставляется одному из родителей, который состоит на учете в качестве нуждающегося в жилье. Кроме этого, у получателя господдержки должно быть российское гражданство и он должен проживать на территории Карелии.