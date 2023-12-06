Шандалович: В Карелии ввели закон о возможности получения жилья многодетными семьями

В министерстве социальной защиты Карелии уточнили, что жилье, которые строится или приобретается с использованием господдержки, должно находиться на территории региона. Такая недвижимость оформляется в общую собственность всех членов семьи. Размер долей определяется по соглашению. Для оформления выплаты можно обратиться в отделение центра социальной работы, которое находится по месту жительства заявителя.