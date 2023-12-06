Синоптик Чупрова предупредила о неожиданных снегопадах в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На этой неделе в регионе началась зима, а температура воздуха опускается до нуля и ниже. Теперь ожидаются небольшой снег, изморозь и туманы по утрам. Однако, зима не задержится на юге страны надолго, сообщают метеорологи.
В декабре можно ожидать потепления, а осадки окажутся краткосрочными. В Ростове снег должен появиться только на короткое время во второй половине недели. Температура будет колебаться от 0 до -6 градусов.
«Пришел холодный воздух из Сибири, что значительно снизило температуру. Начиная с четверга ожидаются осадки, которые продлятся до выходных. Может выпасть снег, а дороги будут скользкими. Ветер усилится до 18 метров в секунду и возможна метель», — пишет DonTr со ссылкой на слова Чупровой.
Она добавила, что по ночам температура может опускаться до -13 градусов.