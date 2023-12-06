rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Синоптик Чупрова дала прогнозы по снегопадам в Ростовской области в декабре

Синоптик Чупрова предупредила о неожиданных снегопадах в Ростовской области

6 декабря 2023, 07:12
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик Чупрова дала прогнозы по снегопадам в Ростовской области в декабре

Синоптик Чупрова дала прогнозы по снегопадам в Ростовской области в декабре

В Ростовской области начались заморозки, а также ожидаются снегопады, сообщила представитель Гидрометцентра Ольга Чупрова.

На этой неделе в регионе началась зима, а температура воздуха опускается до нуля и ниже. Теперь ожидаются небольшой снег, изморозь и туманы по утрам. Однако, зима не задержится на юге страны надолго, сообщают метеорологи.

В декабре можно ожидать потепления, а осадки окажутся краткосрочными. В Ростове снег должен появиться только на короткое время во второй половине недели. Температура будет колебаться от 0 до -6 градусов.

Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
Узнать подробнее

«Пришел холодный воздух из Сибири, что значительно снизило температуру. Начиная с четверга ожидаются осадки, которые продлятся до выходных. Может выпасть снег, а дороги будут скользкими. Ветер усилится до 18 метров в секунду и возможна метель», — пишет DonTr со ссылкой на слова Чупровой.

Она добавила, что по ночам температура может опускаться до -13 градусов.

Она добавила, что по ночам температура может опускаться до -13 градусов.Она добавила, что по ночам температура может опускаться до -13 градусов.
Она добавила, что по ночам температура может опускаться до -13 градусов.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления.

Читайте также:
Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогодыПервые жертвы непогоды: в Европе началась зимаОчевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогнозы#Ветер#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Дороги#Осадки#Ростов#Температура#Подтопление#Потепление#Метеорологи#Синоптик#Заморозки
Подпишитесь
В Ростове растут цены на недвижимость, пока власти продают старинные здания в центре
Вчера, 16:52
Ученые из Ростова-на-Дону выяснили, что будет, если потрогать спящую летучую мышь
Вчера, 14:21
«Летучий голландец»: как при вступлении в наследство исчез целый дом в Ростове
Вчера, 12:58
В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей
Вчера, 13:36
Средняя цена за квадратный метр жилья в Ростове перевалила за 116 тыс рублей
Вчера, 13:39
«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов
Вчера, 13:50