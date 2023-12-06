Сны могут быть вещими: что нужно обратить внимание в Митрофанов день

Ясновидящая также подчеркивает, что в Митрофанов день важно обратить внимание на сон, который посетит нас в ночь на 6 декабря. Она считает, что сны могут быть предзнаменованиями или подсказками решения проблемы, которая давно нас беспокоит. Еще один аспект, на который следует обратить внимание в этот день, это прическа. Человек должен уделить особое внимание своим волосам, так как считается, что спутанные волосы могут привести к беспорядку в мыслях.