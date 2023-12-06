Сны могут быть вещими: что нужно обратить внимание в Митрофанов день

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В день святых Александра Невского и Митрофана Воронежского, также известный как Митрофанов день, есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание. Ясновидящая Инна Мишина поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами по проведению этого дня.
По словам Мишины, хотя верующие придерживаются Рождественского поста, наши предки позволяли себе немного развлечений в этот день: они устраивали гуляния и катались на санях. Однако они делали это без превращения праздника в пирушку.
Митрофанов день — время для молитвы и просьбы о защите от недоброжелателей и о здоровье для себя и своих близких. Мишина отмечает, что праздник является моментом для возвышения и духовного развития, поэтому болтать и сплетничать в этот день неприемлемо.
Ясновидящая также подчеркивает, что в Митрофанов день важно обратить внимание на сон, который посетит нас в ночь на 6 декабря. Она считает, что сны могут быть предзнаменованиями или подсказками решения проблемы, которая давно нас беспокоит. Еще один аспект, на который следует обратить внимание в этот день, это прическа. Человек должен уделить особое внимание своим волосам, так как считается, что спутанные волосы могут привести к беспорядку в мыслях.
В Митрофанов день можно испечь постные пироги с капустой, картошкой или грибами и собраться за большим столом со своими близкими и родными. Важно сказать им теплые слова и искренне пожелать друг другу счастья.