ТПП: Для развития в рамках ЕАЭС международного бизнеса разрабатываются механизмы

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По сообщению издания, Согдийская область является одним из экономических центров Таджикистана, население — порядка 3 миллионов человек, основные направления развития региона — легкая промышленность, машиностроение и сельское хозяйство. В Согдийской области действует 5 свободных экономических зон, предлагающих инвесторам льготы и преференции
Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода отметил, что основной целью является увеличение товарооборота между Российской Федерацией и Таджикистаном. По его словам, за 11 месяцев 2023 года товарооборот между Согдийской областью и Россией составил 700 миллионов долларов. Поэтому он предложил инвесторам из Москвы и других российских регионов посетить солнечный Таджикистан, Согдийскую область, и ознакомиться с потенциалом региона.
Также Раджаббой Ахмадзода отметил, что для встречи в Торгово-промышленной палате России регион подготовил презентации бизнес-проектов для создания совместных предприятий в области переработки хлопка, кожи, овощей и фруктов, а также освоения новых земель и машиностроения. Он выразил надежду, что встреча даст положительный импульс для развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Российской Федерацией.
В Согдийской области 18 городов, работает более 1200 предприятий и производится порядка 250 наименований продукции. По данным местного правительства, за текущий год международный товарооборот региона превысит 3 миллиарда долларов, при этом свыше 650 миллионов от этой суммы приходится на объем торговли с Россией — главным партнером Согдийской области. В рамках Евразийского экономического союза на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других областях для развития международного бизнеса.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что в РФ специально под эти цели создали механизм, который начнет действовать с 1 января для представителй бизнеса трех стран ЕАЭС. Он уже утвержден главой правительства. Ранее с инициативой о создании такого механизма выступила Россия, а остальные 4 государства ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) ее поддержали.
По словам Катырина, это была серьезная работа торгово-промышленной не только в Российской Федерации. Уже сейчас в ТПП создан проектный офис в по согласованному решению между пятью странами, входящими в состав ЕАЭС.
Отмечается, что по данным Минэкономразвития, за последние 32 года российский бизнес направил в Таджикистан больше 130 млрд рублей, 16 процентов от общего объема «внешнего капитала».