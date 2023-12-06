ТПП: Для развития в рамках ЕАЭС международного бизнеса разрабатываются механизмы

В Согдийской области 18 городов, работает более 1200 предприятий и производится порядка 250 наименований продукции. По данным местного правительства, за текущий год международный товарооборот региона превысит 3 миллиарда долларов, при этом свыше 650 миллионов от этой суммы приходится на объем торговли с Россией — главным партнером Согдийской области. В рамках Евразийского экономического союза на государственном уровне создаются новые механизмы для совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и других областях для развития международного бизнеса.