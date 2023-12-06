Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
За первый месяц использования интеллектуального пешеходного перехода, установленного в Ростове на проспекте Стачки около дома 198а, было выписано 400 штрафов за нарушение ПДД. Чаще всего на этом участке водители нарушали скоростной режим и правила проезда через пешеходный переход.
Как сообщил на заседании комиссии городской думы директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня, с водителей взыскали 2 миллиона рублей.
Он подчеркнул, что установка таких пешеходных переходов стимулирует водителей соблюдать скоростной режим. Шкрабаня добавил, что камера регистрировала, как автомобиль разгонялся по проспекту Стачки до 150 километров в час.
В 2024 году власти Ростова планируют установить интеллектуальные пешеходные переходы по следующим на улицах Боброва, Вересаева и Зоологической.
Ранее сообщалось, что автобус №77 в Ростове-на-Дону ранним утром сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб на месте от полученных травм.