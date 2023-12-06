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Published Сегодня, 17:00

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Updated Сегодня, 17:03

Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц

Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц

6 декабря 2023, 17:00
Фото: 1MI
Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц
Умный пешеходный переход на проспекте Стачки в Ростове, оснащенный камерой, за первый месяц работы собрал штрафов на 2 миллиона рублей, пишет Donnews со ссылкой на директора департамента транспорта города Вадима Шкабарню.

За первый месяц использования интеллектуального пешеходного перехода, установленного в Ростове на проспекте Стачки около дома 198а, было выписано 400 штрафов за нарушение ПДД. Чаще всего на этом участке водители нарушали скоростной режим и правила проезда через пешеходный переход.

Как сообщил на заседании комиссии городской думы директор департамента транспорта города Вадим Шкабарня, с водителей взыскали 2 миллиона рублей.

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Он подчеркнул, что установка таких пешеходных переходов стимулирует водителей соблюдать скоростной режим. Шкрабаня добавил, что камера регистрировала, как автомобиль разгонялся по проспекту Стачки до 150 километров в час.

В 2024 году власти Ростова планируют установить интеллектуальные пешеходные переходы по следующим на улицах Боброва, Вересаева и Зоологической.

Ранее сообщалось, что автобус №77 в Ростове-на-Дону ранним утром сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

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