Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц

За первый месяц использования интеллектуального пешеходного перехода, установленного в Ростове на проспекте Стачки около дома 198а, было выписано 400 штрафов за нарушение ПДД. Чаще всего на этом участке водители нарушали скоростной режим и правила проезда через пешеходный переход.