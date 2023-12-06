Урбанист Зайцев объяснил, почему новостройки Ростова некому будет покупать

Статистику надо читать правильно. Не выдавая одну цифру за шесть лет, а смотря по годам, что получается. А получается то, что с 2025–2026 годов продажи квартир в Ростове будут очень сложными, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

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