Урбанист Зайцев объяснил, почему новостройки Ростова некому будет покупать

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Напомним, что по информации в СМИ, в 2023 году 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове.
«Однако подобные расчеты не показывают полноту картины. Дело в том, что не раскупленными оказались новостройки начиная от 2025 года ввода в эксплуатацию. И это совершенно нормально. С вводом домов в строй в 2023 и 2024 годах квартиры покупают», — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист разъясняет, что речь идет не о спросе на жилье, а об огромном количестве выданных разрешений. Например, Ростову-на-Дону на 2023–2029 годы выдано разрешений на строительство 49 тысяч квартир.
«Население в Ростове не растет. А с 2021 года сокращается. По моему мнению, проблемы начнутся в 2025–2026 годах, когда выяснится, что в донской столице некому жить в этих новых квартирах», — предполагает эксперт.
Урбанист прогнозирует, что у застройщиков будет всё хорошо до 2025 года — когда предстоит вводить самое большое количество домов. А в 2025–2026 годах для застройщиков наступят самые тяжелые времена с банкротствами и долгостроями. Спикер не исключает, что рынок новостроек ожидает обвал.
Те, кто приобретал квартиру для последующей сдачи в аренду, тоже могут столкнуться со странной ситуацией — сдавать жилье будет некому. Эти квартиры тоже придется продавать.
«В итоге может получится затоваривание рынка — когда жилья много, а спроса на него не окажется», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему спрос на первичку в Ростове отстает от темпов строительства.