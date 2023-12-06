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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Урбанист Зайцев разъяснил, почему новостройки Ростова некому будет покупать

Урбанист Зайцев объяснил, почему новостройки Ростова некому будет покупать

6 декабря 2023, 12:15
Фото: 1MI
Урбанист Зайцев разъяснил, почему новостройки Ростова некому будет покупать
Статистику надо читать правильно. Не выдавая одну цифру за шесть лет, а смотря по годам, что получается. А получается то, что с 2025–2026 годов продажи квартир в Ростове будут очень сложными, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что по информации в СМИ, в 2023 году 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове.

«Однако подобные расчеты не показывают полноту картины. Дело в том, что не раскупленными оказались новостройки начиная от 2025 года ввода в эксплуатацию. И это совершенно нормально. С вводом домов в строй в 2023 и 2024 годах квартиры покупают», — отмечает Артемий Зайцев.

Урбанист разъясняет, что речь идет не о спросе на жилье, а об огромном количестве выданных разрешений. Например, Ростову-на-Дону на 2023–2029 годы выдано разрешений на строительство 49 тысяч квартир.

Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году
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«Население в Ростове не растет. А с 2021 года сокращается. По моему мнению, проблемы начнутся в 2025–2026 годах, когда выяснится, что в донской столице некому жить в этих новых квартирах», — предполагает эксперт.

Максимальное число населения в Ростовской области было 01.01.2020 года - до пандемии коронавируса. Максимальное число населения в Ростовской области было 01.01.2020 года - до пандемии коронавируса.
Максимальное число населения в Ростовской области было 01.01.2020 года - до пандемии коронавируса.
Фото: отчет Росстата на 01.01.2022 / информацию предоставил Артемий Зайцев

Урбанист прогнозирует, что у застройщиков будет всё хорошо до 2025 года — когда предстоит вводить самое большое количество домов. А в 2025–2026 годах для застройщиков наступят самые тяжелые времена с банкротствами и долгостроями. Спикер не исключает, что рынок новостроек ожидает обвал.

Те, кто приобретал квартиру для последующей сдачи в аренду, тоже могут столкнуться со странной ситуацией — сдавать жилье будет некому. Эти квартиры тоже придется продавать.

«В итоге может получится затоваривание рынка — когда жилья много, а спроса на него не окажется», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему спрос на первичку в Ростове отстает от темпов строительства.

Полупустые новостройки: спрос на первичку в Ростове отстает от темпов строительства
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