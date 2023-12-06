В Каменске подростки начали «делить» город под влиянием сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
В среду, 6 декабря, в Telegram-канале «Это Ростов» появились скриншоты беседы детей из Каменска-Шахтинского. В нем подростки обсуждали грядущую стычку между «Донскими» и «Острыми», причиной драки «на кулаках без холодняка» должен был стать контроль над первой территорией города.
Из-за использования специфической лексики детьми дончане предположили, что причиной подобного нетипичного поведения детей и агрессии стал недавно вышедший сериал «Слова пацана» и его влияние на впечатлительного юного зрителя.
В полиции на запрос журналистов о произошедшем ответили, что получили информацию о возможных конфликтах подростков в Каменске-Шахтинском. Сейчас данные, опубликованные в сети, находятся на проверке правоохранителей.
«В рамках проверки также будут проведены мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения противоправных действий несовершеннолетними», — добавили в полиции.
Ранее донской политолог рассказал, почему детям не стоит смотреть «Слово пацана».