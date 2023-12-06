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В Каменске подростки начали «делить» территорию под влиянием сериала «Слово пацана»

В Каменске подростки начали «делить» город под влиянием сериала «Слово пацана»

6 декабря 2023, 19:14
Фото: Midjourney
В Каменске подростки начали «делить» территорию под влиянием сериала «Слово пацана»
В Каменске-Шахтинском полиция проверит сообщения о конфликтах между подростками, которые устраивают драки за «контроль» над районами города, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

В среду, 6 декабря, в Telegram-канале «Это Ростов» появились скриншоты беседы детей из Каменска-Шахтинского. В нем подростки обсуждали грядущую стычку между «Донскими» и «Острыми», причиной драки «на кулаках без холодняка» должен был стать контроль над первой территорией города.

Скриншот из диалогаСкриншот из диалога
Скриншот из диалога
Фото: Telegram-канале «Это Ростов»

Из-за использования специфической лексики детьми дончане предположили, что причиной подобного нетипичного поведения детей и агрессии стал недавно вышедший сериал «Слова пацана» и его влияние на впечатлительного юного зрителя.

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В полиции на запрос журналистов о произошедшем ответили, что получили информацию о возможных конфликтах подростков в Каменске-Шахтинском. Сейчас данные, опубликованные в сети, находятся на проверке правоохранителей.

«В рамках проверки также будут проведены мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения противоправных действий несовершеннолетними», — добавили в полиции.

Ранее донской политолог рассказал, почему детям не стоит смотреть «Слово пацана».

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