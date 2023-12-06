В Каменске подростки начали «делить» город под влиянием сериала «Слово пацана»

В среду, 6 декабря, в Telegram-канале «Это Ростов» появились скриншоты беседы детей из Каменска-Шахтинского. В нем подростки обсуждали грядущую стычку между «Донскими» и «Острыми», причиной драки «на кулаках без холодняка» должен был стать контроль над первой территорией города.