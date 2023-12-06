В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:46
В Ростове огласили приговор по уголовному делу против Николая Мартынюка, гражданин Украины обвиняется в участии в террористической организации.
Суду удалось установить, что 11 августа 2014 года мужчина принял предложение одного из руководителей нацбатальона «Айдар» [прим. редакции: батальон признали террористической организацией на территории России, его деятельность запрещена и строго наказывается законом] и стал участником террористического сообщества.
Мартынюку выделили огнестрельное оружие и поставили нести службу на блок-постах в районе ЛНР до середины марта 2015 года, после мужчина занимался охраной пункта постоянной дислокации батальона.
В итоге украинца признали виновным в участии в террористической организации, ему придется провести в колонии 5,5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее осудили другую участницу батальона, гражданку Украины Придатченко.