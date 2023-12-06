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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона

В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона

6 декабря 2023, 13:44
Фото: President.gov.ua/cc by 4.0
В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона
В Ростове вынесли приговор Николаю Мартынюку, обвиняемому в участии в террористическом обществе, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В Ростове огласили приговор по уголовному делу против Николая Мартынюка, гражданин Украины обвиняется в участии в террористической организации.

Суду удалось установить, что 11 августа 2014 года мужчина принял предложение одного из руководителей нацбатальона «Айдар» [прим. редакции: батальон признали террористической организацией на территории России, его деятельность запрещена и строго наказывается законом] и стал участником террористического сообщества.

В Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины
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Мартынюку выделили огнестрельное оружие и поставили нести службу на блок-постах в районе ЛНР до середины марта 2015 года, после мужчина занимался охраной пункта постоянной дислокации батальона.

В итоге украинца признали виновным в участии в террористической организации, ему придется провести в колонии 5,5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее осудили другую участницу батальона, гражданку Украины Придатченко.

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