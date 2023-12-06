В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона

Суду удалось установить, что 11 августа 2014 года мужчина принял предложение одного из руководителей нацбатальона «Айдар» [прим. редакции: батальон признали террористической организацией на территории России, его деятельность запрещена и строго наказывается законом] и стал участником террористического сообщества.