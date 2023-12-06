В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:49
В среду, 6 декабря, стало известно, что в отношении семи иностранцев, находящихся в Ростовской области, приняли решение о выдворении из страны.
По словам представителей ГУ МВД, это решение стало результатом рейдов на производственном объекте в Аксайском районе, где ФСБ и полиция выявили иностранных граждан, работающих в России незаконно.
Всего за время проверки зарегистрировали 16 нарушений, по фактам которых составлены протоколы. Полиция и ФСБ обещают продолжить мониторинг, чтобы выявить нелегальных мигрантов на территории Ростовской области.
Еще одной важной новостью дня стала вырубка деревьев в Ростове-на-Дону.
Корреспондент RostovGazeta рассказал, что заметил в парке Чуковского рабочих, занятых вырубкой деревьев. По его словам, мужчины начали избавляться от здоровых деревьев с утра, хотя ни анонсов планируемой вырубки, ни причин для сноса зеленых насаждений не было. Вскоре к месту проведения работ прибыл автокран, чтобы помочь персоналу с вырубкой растений.
«Сами сотрудники, рабочие, рассказали, что за ночь упало много плохих деревьев, которые теперь приходится пилить. Но я вижу, что они трогают исключительно здоровые растения», — рассказал корреспондент RostovGazeta.
Он уточнил, что во время прогулки ему попалось еще несколько участков, оставшихся без деревьев.
Самой важной новостью дня в Ростове стали планы по застройке территорий старого аэропорта в Первомайском районе. В правительстве Ростовской области объявили, что в ближайшие несколько лет на земле старого аэропорта возведут 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Объем инвестиций в комплексное развитие этих территорий составит 130 миллиардов рублей.
На эти деньги в «Новом Ростове» построят не только жилые дома, но и детские сады со школами, парками и поликлиниками.
«Этот проект поменяет облик города и даст мультипликативный эффект — рост деловой активности и туристской привлекательности Ростова», — добавили в пресс-службе правительства.