rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

В Ростовской области вновь ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»

В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»

6 декабря 2023, 17:47
Фото: Midjourney
В Ростовской области вновь ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»
В Ростовской области возобновили облавы на мигрантов, пока в Ростове рубят здоровые деревья и готовятся к застройке новых районов с миллионами квадратных метров жилья.

Незаконное присутствие

В среду, 6 декабря, стало известно, что в отношении семи иностранцев, находящихся в Ростовской области, приняли решение о выдворении из страны.

По словам представителей ГУ МВД, это решение стало результатом рейдов на производственном объекте в Аксайском районе, где ФСБ и полиция выявили иностранных граждан, работающих в России незаконно.

Фото: МВД по РО

Всего за время проверки зарегистрировали 16 нарушений, по фактам которых составлены протоколы. Полиция и ФСБ обещают продолжить мониторинг, чтобы выявить нелегальных мигрантов на территории Ростовской области.

Профилактическая вырубка

Еще одной важной новостью дня стала вырубка деревьев в Ростове-на-Дону.

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что заметил в парке Чуковского рабочих, занятых вырубкой деревьев. По его словам, мужчины начали избавляться от здоровых деревьев с утра, хотя ни анонсов планируемой вырубки, ни причин для сноса зеленых насаждений не было. Вскоре к месту проведения работ прибыл автокран, чтобы помочь персоналу с вырубкой растений.

Ростов-на-Дону вошел в число «облысевших» без деревьев городов
Узнать подробнее

«Сами сотрудники, рабочие, рассказали, что за ночь упало много плохих деревьев, которые теперь приходится пилить. Но я вижу, что они трогают исключительно здоровые растения», — рассказал корреспондент RostovGazeta.

Он уточнил, что во время прогулки ему попалось еще несколько участков, оставшихся без деревьев.

Новая жизнь старого аэропорта

Самой важной новостью дня в Ростове стали планы по застройке территорий старого аэропорта в Первомайском районе. В правительстве Ростовской области объявили, что в ближайшие несколько лет на земле старого аэропорта возведут 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Объем инвестиций в комплексное развитие этих территорий составит 130 миллиардов рублей.

Фото: donland.ru

На эти деньги в «Новом Ростове» построят не только жилые дома, но и детские сады со школами, парками и поликлиниками.

«Этот проект поменяет облик города и даст мультипликативный эффект — рост деловой активности и туристской привлекательности Ростова», — добавили в пресс-службе правительства.

Читайте также:
Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской областиВ Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром
#Общество#Город#Диана Троянская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Мигранты#Полиция#Инвестиции#Парк#Аэропорт#Деревья#Дома#Жилье#Земля#Последние новости Ростова на сегодня#Жилая застройка#Школы#Застройка старого аэропорта в Ростове#Ростов#18+#Экология в Ростове#Проверка#Растения#Нарушения#Застройка#Развитие#Протоколы#Незаконная миграция#Парки#Автокран#Новый Ростов#Детские сады#Происшествия#Вырубка
Подпишитесь
Освобожденная из плена ХАМАС врач из Ростова, предложила обменять себя на внука
Сегодня, 17:44
Умный переход на Стачки в Ростове собрал штрафов на 2 млн рублей за месяц
Сегодня, 17:00
На М-4 в Ростовской области заработают камеры. Показываем на карте, где они находятся
Сегодня, 16:30
«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской области
Сегодня, 16:07
В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром
Сегодня, 15:27