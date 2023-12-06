В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что заметил в парке Чуковского рабочих, занятых вырубкой деревьев. По его словам, мужчины начали избавляться от здоровых деревьев с утра, хотя ни анонсов планируемой вырубки, ни причин для сноса зеленых насаждений не было. Вскоре к месту проведения работ прибыл автокран, чтобы помочь персоналу с вырубкой растений.