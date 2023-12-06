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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Ростовской области похолодает до -8 градусов

В Ростовской области похолодает до -8 градусов

6 декабря 2023, 05:52
Фото: Midjourney
В Ростовской области на этой неделе температура воздуха может опуститься до -8 градусов, сообщили синоптики.

В среду и четверг ожидаются осадки в виде дождя и снега, а средняя температура составит 0 градусов. По прогнозам, может усилиться ветер до 7 метров в секунду.

С пятницы, 8 декабря, прогнозируют дневные заморозки с температурой -1 градус. Осадков в этот день не будет, но они начнутся на следующий день.

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В воскресенье температура опустится до -8 градусов ночью, а днем составит -4 градуса. Ветер в регионе станет еще сильнее.

Ранее в Ростовской области поступили около 750 заявлений на выплаты после урагана. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Снег#Ураган#Осадки#Температура#Дождь#Заморозки
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