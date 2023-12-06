В Ростовской области похолодает до -8 градусов

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В среду и четверг ожидаются осадки в виде дождя и снега, а средняя температура составит 0 градусов. По прогнозам, может усилиться ветер до 7 метров в секунду.
С пятницы, 8 декабря, прогнозируют дневные заморозки с температурой -1 градус. Осадков в этот день не будет, но они начнутся на следующий день.
В воскресенье температура опустится до -8 градусов ночью, а днем составит -4 градуса. Ветер в регионе станет еще сильнее.
Ранее в Ростовской области поступили около 750 заявлений на выплаты после урагана. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.