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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром

В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром

6 декабря 2023, 15:27
Фото: Midjourney
В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром
В Ростовской области уже пять дней ищут рыбаков, пропавших без вести после встречи с загадочным шаром света, об этом сообщил популярный Telegram-канал.

В среду, 6 декабря, Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники объявил, что в Ростовской области без вести исчезли двое рыбаков.

По данным авторов канала, 1 декабря Сергей Запорожцев и Виталий Бузняков уехали на рыбалку на реке Дон. В какой-то момент мужчины якобы заметили, что рядом с их лодкой в тумане проплыл неизвестный шар света.

Видео: Видео: Telegram-канал SHOT / Midjourney

В 22.28 мск Виталий позвонил супруге и сообщил, что они с товарищем собираются домой, это был последний раз, когда женщина слышала голос мужа.

Близкие отправились на поиски пропавших рыбаков в ночь с 1 на 2 декабря, однако удалось обнаружить лишь перевернутую лодку. Весло нашли у другого берега реки, а выше по течению обнаружили сапоги мужчин.

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При осмотре записей с камер видеонаблюдения на ближайшей базе отдыха родные дончан увидели странный шар света, который проплыл мимо лодки мужчин через 14 минут после звонка Бузнякова супруге. На тот момент лодка уже была пуста, однако находилась на плаву.

Родные утверждают, что оба мужчины не могли утонуть, потому что рыбачат на этом же месте уже 25 лет. Участок реки обследовали экстренные службы, но тела мужчин так и не нашли.

Обращаем внимание, информация пока не получила официально подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области нашли мертвым пропавшего без вести юношу.

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