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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Школьникам в Ростовской области запретят телефоны на уроках

В школах Ростовской области введут запрет на телефоны

6 декабря 2023, 11:21
Фото: 1MI
Школьникам в Ростовской области запретят телефоны на уроках
Госдума приняла изменения в закон, запрещающие во время уроков в школе пользоваться телефонами, в том числе в Ростовской области, сообщил в Telegram председатель Думы Вячеслав Володин.

Он рассказал, что парламентарии запретили использовать сотовые телефоны на уроках. Но есть исключения и касаются они экстренных случаев. По его словам, этот вопрос обсуждали с педагогами и родителям, которые поддержали инициативу.

«Принятое решение позволит повысить качество образования наших детей», — прокомментировал Володин.

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Он добавил, что уроки труда снова введут в школах как обязательный предмет, так как трудовое воспитание — неотъемлемая часть учебного процесса.

«Если с раннего детства развивать у ребенка любовь к труду, то в будущем у него все будет благополучно», — отметил председатель парламента.

Ранее психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана».

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