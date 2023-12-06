В школах Ростовской области введут запрет на телефоны

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Он рассказал, что парламентарии запретили использовать сотовые телефоны на уроках. Но есть исключения и касаются они экстренных случаев. По его словам, этот вопрос обсуждали с педагогами и родителям, которые поддержали инициативу.
«Принятое решение позволит повысить качество образования наших детей», — прокомментировал Володин.
Он добавил, что уроки труда снова введут в школах как обязательный предмет, так как трудовое воспитание — неотъемлемая часть учебного процесса.
«Если с раннего детства развивать у ребенка любовь к труду, то в будущем у него все будет благополучно», — отметил председатель парламента.
Ранее психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана».