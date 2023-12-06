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В завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 млрд рублей

В завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 млрд рублей

6 декабря 2023, 12:57
Фото: Яндекс.Карты
В завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 млрд рублей
В Ростове завод по производству ноутбуков стоимостью восемь миллиардов рублей запустят в первом квартале 2024 года, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на соучредителя завода «Бештау» Владимира Кузнецова сообщил, что запуск завода ноутбуков в Ростове запланирован на первый квартал 2024 года. Общий объем инвестиций в предприятие составит около восьми миллиардов рублей.

Строительно-монтажные работы на заводе планируют закончить до конца 2023 года, а производственные линии начнут работать уже в феврале–марте 2024 года.

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Представители завода заявили, что производство будет включать в себя полный цикл, начиная от выпуска батарей и заканчивая платами и деталями корпуса. В рамках реализации проекта инвесторы построят пять новых цехов в Ростове к 2025 году.

Напомним, строительство завода началось только в августе текущего года. В первый этап инвестировали 800 миллионов рублей.

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