В завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на соучредителя завода «Бештау» Владимира Кузнецова сообщил, что запуск завода ноутбуков в Ростове запланирован на первый квартал 2024 года. Общий объем инвестиций в предприятие составит около восьми миллиардов рублей.
Строительно-монтажные работы на заводе планируют закончить до конца 2023 года, а производственные линии начнут работать уже в феврале–марте 2024 года.
Представители завода заявили, что производство будет включать в себя полный цикл, начиная от выпуска батарей и заканчивая платами и деталями корпуса. В рамках реализации проекта инвесторы построят пять новых цехов в Ростове к 2025 году.
Напомним, строительство завода началось только в августе текущего года. В первый этап инвестировали 800 миллионов рублей.