Высшая лига: как молодежь Сахалина завоевывает медали на чемпионате «Профессионалы»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Чемпионатное движение «Профессионалы» направлено на содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики. Кроме того, федеральная инициатива запущена для поддержки талантливых молодых специалистов и помощи с трудоустройством на ведущие отечественные предприятия. Сахалинская область активно поддерживает общероссийский тренд на развитие собственного кадрового потенциала, привлекая к сотрудничеству как учреждения профессиональной подготовки, так и бизнес.
«В разработке документации по всем направлениям соревновательной программы участвуют работодатели, что способствует сближению системы профессионального образования и реального сектора экономики. Они согласовывают требования, предъявляемые к уровню подготовки будущих специалистов, а также конкурсное задание по их компетенции», — поделилась и. о. ректора Института развития профессионального образования РФ Наталия Золотарева.
Чемпионат «Профессионалы» в России проходит в 3 этапа. Сначала организуют отбор на местном уровне: молодые специалисты соревнуются в компетенциях, которые востребованы в каждом конкретном субъекте страны. Затем победители региональных этапов борются за выход в финал, а также выступают в компетенциях, которые не войдут в общероссийский турнир. Финал чемпионата проводят по итогам предыдущих этапов. Помимо борьбы за победу в рейтинге профессионального мастерства, участники также покоряют испытания чемпионата высоких технологий.
С 26 марта по 14 апреля 2023 года более 500 молодых сахалинцев и курильчан боролись за право войти в состав областной команды на региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования проходили по 70 компетенциям на 24 площадках: будущие специалисты демонстрировали на практике свою готовность уже в ближайшее время занять рабочие места на предприятиях Сахалина и Курил. Состязания проходили в двух возрастных категориях: в основной линейке участвовали студенты программ среднего профессионального образования. Среди юниоров соревновались школьники, достигшие возраста 14 лет.
«Новое чемпионатное движение даст больше возможностей для профессионального роста и трудоустройства на ведущие предприятия региона. Наши студенты получают практические знания и могут конкурировать на рынке труда», — отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
В чемпионате заявили 69 компетенций: «Добыча нефти и газа», «Туризм», «Социальная работа», «Бережливое производство», «Предпринимательство», «Фармацевтика», «Бетонные строительные работы», «Информационная безопасность» и другие. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посещал площадку, на которой проходила борьба по специально созданным для островного региона направлениям. В их числе внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов, а также ремонт БПЛА.
«Сахалинская область стремительно развивается. У нас реализуются масштабные инвестиционные проекты, которые в ближайшие годы дадут региону тысячи новых рабочих мест. И мы хотим, чтобы их заняли наши, островные парни и девушки. Для этого важно поддерживать будущих специалистов, создавать условия для их профессионального роста и самореализации. Чемпионат „Профессионалы“ дает такие возможности: помогает ребятам проявлять себя лучшим образом, раскрывать свои таланты и получать новые востребованные навыки», — отметил Валерий Лимаренко.
Итоги регионального чемпионата подвели 30 апреля. Победителей ждал следующий этап — отбор на участие в финале чемпионата и итоговые соревнования, не вошедшие в финальный список компетенций на общероссийском уровне. Молодым профессионалам Сахалина и Курил предстояло состязаться в разных регионах РФ, а также в родной области. Отборочный этап прошел с 27 июня по 31 июля 2023 года. Сахалинская область стала принимающей стороной по 12 компетенциям. Более 250 участников из 52 субъектов страны демонстрировали профессиональные навыки в основной и юниорской линейке по направлениям: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Бережливое производство», «Сервис на воздушном транспорте», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Предпринимательство». Сборную островного региона представила команда из 32 человек.
«Для нас большая честь быть площадкой отборочных соревнований. На территории Сахалинской области имеются специализированные площадки компетенций для таких чемпионатов, где каждый участник из любого региона может показать свой профессионализм», — отметила заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.
По итогам отборочных соревнований чемпионата и итоговых состязаниях молодые профессионалы Сахалина завоевали 22 медали: 4 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых. Участников по компетенциям «Слесарная работа с металлом», «Токарные работы с ЧПУ», «Сервис на воздушном транспорте», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов», «3D-моделирование для компьютерных игр (юниоры)» ждали итоговые соревнования за звание сильнейших в своей компетенции в России.
Совсем недавно, с 24 по 28 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся масштабный финал чемпионата «Профессионалы». Масштабное событие, как и вся подготовительная соревновательная составляющая, направлено на повышение значимости и престижа рабочих профессий. Участниками турнира и сопутствующих мероприятий стали представители органов власти, образовательных организаций и предприятий, иностранные делегации, профильные эксперты и зрители. Соревнования прошли по 35 наиболее востребованным компетенциям для основной возрастной категории и по 20 — для юниоров. 680 конкурсантов, среди которых были представители большинства регионов РФ, 69 участников от ведущих предприятий страны и более 40 человек из других государств, показали свой максимум.
На федеральном уровне сборная команда Сахалинской области взяла 5 золотых медалей. Один из чемпионов — Виталий Вы, выступивший в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Сахалинец, показав высокие результаты на турнире, завоевал золотые медали также в международном и индустриальном зачетах. Таким образом, у Виталия на счету 3 золотые медали и звание абсолютного чемпиона в стране в своей компетенции. Еще один лидер сборной — Владислав Радченко, выступавший в компетенции «Ремонт БПЛА». Островитянин стал лучшим в основном зачете, а также обошел соперников в индустриальном зачете. В копилке Владислава 2 золотые медали.
Серебро в финале чемпионата взяли Данил Торчмаков («Слесарная работа с металлом») и Дарья Фоминская («3D-моделирование для компьютерных игр» (юниоры)». Бронзовую награду сахалинцы завоевали в команде, выступив в компетенции «Сервис на воздушном транпорте» — награду сборная взяла благодаря заслугам Екатерины Кабак, Екатерины Каутц, Дарьи Афониной, Ангелины Олисовой и Евгения Покидаева. А суммарно по чемпионатному циклу 2023 года команда Сахалинской области завоевала 30 медалей: 9 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых.
В рамках финала чемпионата «Профессионалы» также состоялась обширная деловая программа. Делегация Сахалинской области, в состав которой вошел 21 человек, посетила ряд мероприятий для обмена опытом и лучшими практиками с представителями других регионов и государств. Профильные эксперты, руководители федеральных органов власти и представители предприятий обсуждали вопросы создания эффективной системы подготовки кадров, сближения экономики России и системы образования.
В рамках деловой программы прошло пленарное заседание «Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству: стратегия конкурентного преимущества для кадрового суверенитета Российской Федерации», а также форум менеджеров компетенций чемпионата. На панельной дискуссии в качестве лучших практик взаимодействия образовательных организаций и компетенций чемпионатного движения с представителями профильных индустрий отметили успешный опыт Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области по привлечению индустриальных экспертов к участию в отборочном этапе чемпионата по компетенции «Предпринимательство».
Также лучшие практики островного региона представили на круглом столе «Студенческий, профессиональный и деловой туризм: от гастрофестивалей до промышленности и металлургии». Первый заместитель генерального директора АРЧК Елена Бабина представила практику Сахалинской области «Здесь начинается рабочий день», ключевая цель которой — обеспечить ведущие отрасли экономики кадрами. Планируется, что в 2024–2025 годах потенциал развития промышленного туризма на Сахалине вырастет. Появится более 20 новых предприятий-участников проекта. Кроме того, промышленный туризм объединит сразу несколько субъектов ДФО (Сахалинскую область, Амурскую область, Забайкальский край, Хабаровский край) межрегиональным маршрутом.
Эксперт АРЧК Галина Платонова приняла участие в обсуждении оргвопросов по демонстрационному экзамену для молодых профессионалов и разработке оценочных материалов. По итогам мероприятия сахалинскому специалисту вручили статус кандидата в эксперты-разработчики и сертификат о прохождении программы просветительской деятельности «Профессиональный интенсив по разработке оценочных материалов».
Федеральным оператором всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» выступает Институт развития профессионального образования, который разрабатывает нормативное и методическое обеспечение чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Региональным оператором в Сахалинской области определено Агентство по развитию человеческого капитала при поддержке правительства региона и министерства образования.
Уже 13 декабря 2023 года в Южно-Сахалинске состоится чествование победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Ребятам вручат дипломы и премии.