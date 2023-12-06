Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
С 1 декабря 2023 года введен запрет на использование пиротехники. Однако запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Нарушителей ожидает штраф или даже уголовная ответственность. Если произойдет пожар из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, будет уничтожено или повреждено имущество, размер штрафа составит до пяти тысяч рублей. Такое же наказание грозит за причинение легкого вреда здоровью человека.
При серьезных последствиях, таких как крупное повреждение имущества или тяжкий вред здоровью, лица, запустившие салют, могут стать фигурантами уголовного дела. В этом случае им грозит наказание до пяти лет лишения свободы и запрета на определенные виды деятельности на протяжении трех лет.
Ранее жителей Ростовской области призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО.