Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков

При серьезных последствиях, таких как крупное повреждение имущества или тяжкий вред здоровью, лица, запустившие салют, могут стать фигурантами уголовного дела. В этом случае им грозит наказание до пяти лет лишения свободы и запрета на определенные виды деятельности на протяжении трех лет.