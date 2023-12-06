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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков

Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков

6 декабря 2023, 18:29
Фото: Midjourney
Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков
В Ростовской области с 1 декабря введен запрет на запуск салютов и фейерверков, и нарушители могут быть оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности, в зависимости от степени причиненного ущерба, напомнили в администрации донской столицы 5 декабря.

С 1 декабря 2023 года введен запрет на использование пиротехники. Однако запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Нарушителей ожидает штраф или даже уголовная ответственность. Если произойдет пожар из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, будет уничтожено или повреждено имущество, размер штрафа составит до пяти тысяч рублей. Такое же наказание грозит за причинение легкого вреда здоровью человека.

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При серьезных последствиях, таких как крупное повреждение имущества или тяжкий вред здоровью, лица, запустившие салют, могут стать фигурантами уголовного дела. В этом случае им грозит наказание до пяти лет лишения свободы и запрета на определенные виды деятельности на протяжении трех лет.

Ранее жителей Ростовской области призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО.

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