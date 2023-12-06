Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами

Женщина пригласила родственников, чтобы вместе разобраться с проблемой. Они удалили часть пластиковой обшивки и обнаружили под ней спящих летучих мышей. Девушка обратилась к волонтерам, и когда они приехали, оказалось, что на балконе зимуют три стони животных.