Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Жительница Ростова-на-Дону в съемной квартире на улице Ульяновской обнаружила 306 летучих мышей на балконе. Ростовчанка сняла квартиру на 11 этаже и первое время не замечала необычных соседей, пока ее не привлек постоянный шорох на балконе.
Женщина пригласила родственников, чтобы вместе разобраться с проблемой. Они удалили часть пластиковой обшивки и обнаружили под ней спящих летучих мышей. Девушка обратилась к волонтерам, и когда они приехали, оказалось, что на балконе зимуют три стони животных.
Мышей планируют вывезти в заповедник в Дагомысе, где они смогут найти пищу и укрытие на зимовку до тех пор, пока погода позволит. Теперь волонтеры собирают средства, необходимые для перевозки животных.
Ранее ученые из Ростова-на-Дону выяснили, как опасны летучие мыши в зимней спячке.