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Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами

Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами

6 декабря 2023, 20:41
Фото: pxhere
Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами
В Ростове на Ульяновской улице женщина сняла квартиру, где на балконе обнаружила 306 летучих мышей, которые выбрали это место для зимовки, фото и видео появилось в социальных сетях.

Жительница Ростова-на-Дону в съемной квартире на улице Ульяновской обнаружила 306 летучих мышей на балконе. Ростовчанка сняла квартиру на 11 этаже и первое время не замечала необычных соседей, пока ее не привлек постоянный шорох на балконе.

Женщина пригласила родственников, чтобы вместе разобраться с проблемой. Они удалили часть пластиковой обшивки и обнаружили под ней спящих летучих мышей. Девушка обратилась к волонтерам, и когда они приехали, оказалось, что на балконе зимуют три стони животных.

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Под пластиковой обшивкой балкона спали три сотни летучих мышейПод пластиковой обшивкой балкона спали три сотни летучих мышей
Под пластиковой обшивкой балкона спали три сотни летучих мышей
Фото: тг-канал "Ростов ПАПА"

Мышей планируют вывезти в заповедник в Дагомысе, где они смогут найти пищу и укрытие на зимовку до тех пор, пока погода позволит. Теперь волонтеры собирают средства, необходимые для перевозки животных.

Ранее ученые из Ростова-на-Дону выяснили, как опасны летучие мыши в зимней спячке.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Животные#Дикие животные#Летучие мыши
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