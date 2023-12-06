Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В одном из пабликов говорится, что местные жители днем в среду, 6 декабря, услышали звук взрыва и заметили необычный след в небе. В частности, ростовчане заявили о грохоте на Западном и Военведе.
Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что жители региона в течение трех периодически слышат громкие звуки, похожие на взрывы. Во вторник, 5 числа, власти заявили, что никаких происшествий не было.
А в понедельник губернатор Василий Голубев рассказал о сработавшей системе ПВО. Он попросил всех сохранять спокойствие в этой ситуации.
Ранее эксперт рассказал RostovGazeta, по какой причине местные жители слышат ПВО за пределами региона. Стоит добавил, что с начала осени она срабатывала уже несколько раз, что пугало людей.