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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Ростовчане третий день подряд сообщают о звуках взрывов

Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря

6 декабря 2023, 09:52
Фото: mil.ru
Ростовчане третий день подряд сообщают о звуках взрывов
Жители Ростова-на-Дону в очередной раз услышали звук, который похож на взрыв, сообщения они оставляют в социальных сетях.

В одном из пабликов говорится, что местные жители днем в среду, 6 декабря, услышали звук взрыва и заметили необычный след в небе. В частности, ростовчане заявили о грохоте на Западном и Военведе.

Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Добавим, что жители региона в течение трех периодически слышат громкие звуки, похожие на взрывы. Во вторник, 5 числа, власти заявили, что никаких происшествий не было.

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А в понедельник губернатор Василий Голубев рассказал о сработавшей системе ПВО. Он попросил всех сохранять спокойствие в этой ситуации.

Ранее эксперт рассказал RostovGazeta, по какой причине местные жители слышат ПВО за пределами региона. Стоит добавил, что с начала осени она срабатывала уже несколько раз, что пугало людей.

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