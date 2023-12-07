АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции «Евразийская аквакультура»

Организатором мероприятия выступили Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства), Евразийский аквакультурный Альянс, РыбхозАссоциация, портал Рыбоводы.рф.



Выступая с докладом, Евгений Храбсков, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что выращивание товарной рыбы является весьма сложным и продолжительным процессом, который подвержен влиянию различных неблагоприятных обстоятельств, наносящих хозяйствам весьма значительные убытки. В этой связи актуальным становится вопрос о разработке и более широком распространении стратегий по сокращению рисков, базирующихся на рыночных механизмах. Одним их таких инструментов выступает страхование аквакультуры.



Также спикер подчеркнул, что анализ страховых случаев в АО СК «РСХБ-Страхование» показал, что главной причиной гибели рыбы являются природные катаклизмы. Чаще других встречаются такие причины, как ледоход и шуга (образование внутриводного льда). Крупнейшую страховую выплату в размере 229 млн рублей АО СК «РСХБ-Страхование» произвело как раз по причине гибели поголовья рыбы в результате стихийного бедствия (шуги). Помимо природных катастроф есть еще и риски заболевания рыбы опасными болезнями. Наиболее распространенными из них являются миксобактериозы и инфекционная анемия лососевых. На третьем месте по распространенности — события техногенного характера — поломка технологического и (или) садкового оборудования.



Отмечается рост интереса к страхованию аквакультуры с господдержкой, которое позволяет снизить финансовые потери при наступлении неблагоприятных событий, в результате природных или техногенных катастраф, а также минимизирует риск банкротства предприятия по причине полной гибели объектов аквакультуры.