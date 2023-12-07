Автомобиль раздавило фурами: огромная пробка парализовала М-4 под Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Местные жители с самого утра жалуются на гололед на дорогах, которые, по их словам, никто не посыпает. Они рассказали, что люди падают и получают травмы, а водители попадают в ДТП.
«В Аксайском районе Hyundai Accent раздавило между фурами, машину трудно опознать, она уже на эвакуаторе. Что с водителем — неизвестно», — заявили очевидцы.
Они добавили, что авария спровоцировала пробку в сторону Аксая.
«Конечно, в такую погоду лучше поосторожней», — заявили водители.
«Как понять из-за гололеда? Я ехала в 7.30 утра по этой трассе все обработано. Но то, что лихачи никуда не делись — это факт», — пишут водители.
«А авария в 6.30 уже была. Два часа там простояли, обработали дороги уже после аварии», — сообщили ростовчане.
Согласно данным онлайн-карт, пробка растянулась на 6 километров. Говорится, что на этом участке произошла еще одна авария.
Ранее эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть.