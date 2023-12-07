rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Пробка появилась на трассе М-4 «Дон» из-за раздавленной фурами машины

Автомобиль раздавило фурами: огромная пробка парализовала М-4 под Ростовом-на-Дону

7 декабря 2023, 07:36
Фото: 1MI
Пробка появилась на трассе М-4 «Дон» из-за раздавленной фурами машины

Пробка парализовала М-4 из-за страшного ДТП на заледенелой трассе

В Ростовской области два большегруза раздавили автомобиль, из-за чего появилась пробка на трассе М-4 «Дон», сообщили водители в соцсетях.

Местные жители с самого утра жалуются на гололед на дорогах, которые, по их словам, никто не посыпает. Они рассказали, что люди падают и получают травмы, а водители попадают в ДТП.

«В Аксайском районе Hyundai Accent раздавило между фурами, машину трудно опознать, она уже на эвакуаторе. Что с водителем — неизвестно», — заявили очевидцы.

Они добавили, что авария спровоцировала пробку в сторону Аксая.

Они добавили, что авария спровоцировала пробку в сторону Аксая.Они добавили, что авария спровоцировала пробку в сторону Аксая.
Они добавили, что авария спровоцировала пробку в сторону Аксая.
Фото: Яндекс.Карты
«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда
Узнать подробнее
«В Аксайском районе Hyundai Accent раздавило между фурами, машину трудно опознать, она уже на эвакуаторе. Что с водителем — неизвестно», — заявили очевидцы.
Видео: t.me/m4dononline

«Конечно, в такую погоду лучше поосторожней», — заявили водители.

«Как понять из-за гололеда? Я ехала в 7.30 утра по этой трассе все обработано. Но то, что лихачи никуда не делись — это факт», — пишут водители.

«А авария в 6.30 уже была. Два часа там простояли, обработали дороги уже после аварии», — сообщили ростовчане.

Согласно данным онлайн-карт, пробка растянулась на 6 километров. Говорится, что на этом участке произошла еще одна авария.

Ранее эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть.

Читайте также:
«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололедаЭксперт по ДТП раскрыл правила поведения на дорогах зимойЭпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Аксайский район#Трасса М-4 «Дон»#Происшествия
Подпишитесь
«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ
Сегодня, 07:48
В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина
Сегодня, 07:10
Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:56
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной
Сегодня, 08:24
Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области
Сегодня, 08:51