Более 20 крупных спортивных объектов построили на Сахалине и Курилах за 5 лет

Сегодня спортивная инфраструктура Сахалинской области позволяет проводить крупные соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Так, в последние пять лет на острове проходили I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», Кубок Дальнего Востока Far East Cup, этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», I международный турнир по плаванию «Сахмастерс-2023» в категории «Мастерс». В 2025 году Южно-Сахалинск примет зимние российско-китайские Молодежные игры. В 2022 году в регионе провели более 100 физкультурных мероприятий. В числе самых популярных у островитян — всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова, Троицкий лыжный марафон, фестиваль по мотоциклетному спорту No place to run, зимняя «Декада спорта», Всероссийский день бега «Кросс Нации» и другие.