Бывший инспектор ДПС осужден на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге

Суд установил, что 7 января текущего года Шевцов ехал за рулем Kia по Таганрогу. Мужчина, находясь под действием алкоголя, нарушил ПДД и влетел в «КамАЗ». Его пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась 8 января.