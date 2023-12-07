Бывший инспектор ДПС осужден на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В четверг, 7 декабря, Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело против бывшего инспектора ДПС по Неклиновскому району Андрея Шевцова. Мужчине предъявили обвинение в пьяном вождении, повлекшем по неосторожности гибель человека.
Суд установил, что 7 января текущего года Шевцов ехал за рулем Kia по Таганрогу. Мужчина, находясь под действием алкоголя, нарушил ПДД и влетел в «КамАЗ». Его пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась 8 января.
«Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал», — сказано в сообщении.
В итоге Таганрогский городской суд признал дончанина виновным и назначил ему 8,5 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что погибшей девушке было 27 лет.