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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

Бывший инспектор ДПС осужден на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге

Бывший инспектор ДПС осужден на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге

7 декабря 2023, 17:04
Фото: 1MI
Бывший инспектор ДПС осужден на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге
В Таганроге огласили приговор бывшему инспектору ДПС, который спровоцировал смертельное ДТП, сев пьяным за руль, подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В четверг, 7 декабря, Таганрогский городской суд рассмотрел уголовное дело против бывшего инспектора ДПС по Неклиновскому району Андрея Шевцова. Мужчине предъявили обвинение в пьяном вождении, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Суд установил, что 7 января текущего года Шевцов ехал за рулем Kia по Таганрогу. Мужчина, находясь под действием алкоголя, нарушил ПДД и влетел в «КамАЗ». Его пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась 8 января.

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«Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал», — сказано в сообщении.

В итоге Таганрогский городской суд признал дончанина виновным и назначил ему 8,5 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что погибшей девушке было 27 лет.

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