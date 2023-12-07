Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону

«Во-первых, ребенку в любой момент может стать плохо. И не всегда он готов рассказать об этом учителю. А написать маме и пожаловаться на самочувствие ребенок готов всегда. Нельзя отбирать у него эту возможность. Во-вторых, запреты телефонов — одна из причин детских побегов из дома. Что помешает ребенку сбежать с уроков, чтобы дома позалипать в телефоне? Ничего. Только по пути с ним может что-нибудь случиться и обратиться за помощью без телефона он не сможет», — предупреждает психолог.