Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Алексей Лукьянов считает, что телефоны стали неотъемлемой частью жизни современных детей.
«Отбросим проблему того, что у некоторых детей выработалась зависимость от мобильных игр. Этот вопрос нужно разбирать отдельно. Телефон для современного ребенка — это, в первую очередь, средство связи с родителем. Если отобрать у ребенка возможность в любой момент обратиться за помощью по телефону, это способно привести к развитию тревожности», — замечает эксперт.
Он добавляет, что при правильном подходе к воспитанию, телефон не вызывает у детей медиазависимость и не отвлекает от уроков, а помогает успешнее социализироваться и обучаться.
«Если ребенку интереснее в телефоне, чем на уроке — это проблема педагога, который не умеет удерживать внимание и не способен организовать дисциплину. Есть успешные практики, когда учителя просят детей найти информацию в интернете и поделиться с классом: в такие моменты дети понимают, что телефон — это не запретный плод и пользоваться на уроке им можно. Если по делу, конечно», — говорит Алексей Лукьянов.
Он добавляет, что в некоторых случаях запрет телефонов в школах может обернуться трагедиями.
«Во-первых, ребенку в любой момент может стать плохо. И не всегда он готов рассказать об этом учителю. А написать маме и пожаловаться на самочувствие ребенок готов всегда. Нельзя отбирать у него эту возможность. Во-вторых, запреты телефонов — одна из причин детских побегов из дома. Что помешает ребенку сбежать с уроков, чтобы дома позалипать в телефоне? Ничего. Только по пути с ним может что-нибудь случиться и обратиться за помощью без телефона он не сможет», — предупреждает психолог.
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