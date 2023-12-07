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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Детский психолог объяснил, чем может обернуться запрет телефонов в школах

Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону

7 декабря 2023, 07:56
Фото: Midjourney
Детский психолог объяснил, чем может обернуться запрет телефонов в школах

Психолог Лукьянов объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах Ростова

6 декабря Госдума приняла изменения в закон, запрещающие во время уроков в школе пользоваться телефонами, в том числе в Ростовской области. Но по мнению детского психолога Алексея Лукьянова, телефон может спасти ребенку жизнь, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Алексей Лукьянов считает, что телефоны стали неотъемлемой частью жизни современных детей.

«Отбросим проблему того, что у некоторых детей выработалась зависимость от мобильных игр. Этот вопрос нужно разбирать отдельно. Телефон для современного ребенка — это, в первую очередь, средство связи с родителем. Если отобрать у ребенка возможность в любой момент обратиться за помощью по телефону, это способно привести к развитию тревожности», — замечает эксперт.

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Он добавляет, что при правильном подходе к воспитанию, телефон не вызывает у детей медиазависимость и не отвлекает от уроков, а помогает успешнее социализироваться и обучаться.

«Если ребенку интереснее в телефоне, чем на уроке — это проблема педагога, который не умеет удерживать внимание и не способен организовать дисциплину. Есть успешные практики, когда учителя просят детей найти информацию в интернете и поделиться с классом: в такие моменты дети понимают, что телефон — это не запретный плод и пользоваться на уроке им можно. Если по делу, конечно», — говорит Алексей Лукьянов.

Если ребенку интереснее в телефоне, чем на уроке — это проблема педагога, который не умеет удерживать внимание и не способен организовать дисциплину. Если ребенку интереснее в телефоне, чем на уроке — это проблема педагога, который не умеет удерживать внимание и не способен организовать дисциплину.
Если ребенку интереснее в телефоне, чем на уроке — это проблема педагога, который не умеет удерживать внимание и не способен организовать дисциплину.
Фото: 1MI

Он добавляет, что в некоторых случаях запрет телефонов в школах может обернуться трагедиями.

«Во-первых, ребенку в любой момент может стать плохо. И не всегда он готов рассказать об этом учителю. А написать маме и пожаловаться на самочувствие ребенок готов всегда. Нельзя отбирать у него эту возможность. Во-вторых, запреты телефонов — одна из причин детских побегов из дома. Что помешает ребенку сбежать с уроков, чтобы дома позалипать в телефоне? Ничего. Только по пути с ним может что-нибудь случиться и обратиться за помощью без телефона он не сможет», — предупреждает психолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что запрет абортов не поднимет рождаемость на Дону.

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