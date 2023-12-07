Детский психолог объяснил, как отменить эффект «Слова пацана» у ростовских подростков

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По словам детского психолога, детям и подросткам ничего нельзя категорически запрещать. В том числе и просмотр сериалов.
«Запретный плод становится для них еще более привлекательным. Наоборот, нужно дать ребенку попробовать то, что он хочет и поговорить о том, какие эмоции он испытывает», — советует эксперт.
Алексей Лукьянов считает, что подростковые драки, которые якобы спровоцированы выходом сериала «Слово пацана», на самом деле является неправильным восприятием подростков культуры 90-х годов.
«Так называемый эффект „Слова пацана“ нельзя отменить запретом сериала. Это еще больше подтолкнет молодежь к мысли о том, что 90-е — это время насилия, что только бандиты считались крутыми и могли чего-то добиться», — убежден детский психолог.
По мнению Лукьянова, чтобы избежать вспышек насилия у впечатлительных подростков, нужно проводить с ними беседы об историческом контексте.
«В сериалах и фильмах далеко не всегда объясняются причины поведения героев. Чтобы подростки научились признавать насильственное появление неприемлемым, нужно рассказывать им о том, что в те годы действительно происходило в стране. Они начнут сравнивать ситуацию с нынешней и больше не будут видеть в себе что-то общее с героями, пропадет мотивация копировать их поведение», — рекомендует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что психолог рассказала, зачем ростовским школьникам смотреть «Слово пацана».