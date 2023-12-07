Детский психолог объяснил, как отменить эффект «Слова пацана» у ростовских подростков

«В сериалах и фильмах далеко не всегда объясняются причины поведения героев. Чтобы подростки научились признавать насильственное появление неприемлемым, нужно рассказывать им о том, что в те годы действительно происходило в стране. Они начнут сравнивать ситуацию с нынешней и больше не будут видеть в себе что-то общее с героями, пропадет мотивация копировать их поведение», — рекомендует эксперт.