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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда

«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда

7 декабря 2023, 06:26
Фото: rostovgazeta.ru
«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда

Ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда 7 декабря

В Ростовской области из-за появившиеся гололеда на дорогах происходят аварии и падают люди, сообщили местные жители в соцсетях.

В регионе, в том числе Ростове, опустилась температура воздуха, из-за чего дороги и тротуары стали скользкими. Это приводит к аварийным ситуациям, так как устойчивость на проезжей части снизилась.

«Из-за гололеда на трассе М-4 „Дон“ Hyundai Accent в прямом смысле раздавило между фурами, машину трудно опознать. Сейчас есть большая пробка в сторону Аксая», — заявили водители.

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Кроме того, в ЖК «Соловьиная роща» водитель «Газели» на скользкой дороге протаранил забор. Еще одно ДТП на обледеневшей дороге произошло на подъезде к Ростову.

«Люди с трудом передвигаются по тротуарам. В травмпунктах уже есть первые пострадавшие. Реагентами дороги не посыпаны, привет коммунальщикам», — пишут ростовчане.

Ранее два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу.

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