«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В регионе, в том числе Ростове, опустилась температура воздуха, из-за чего дороги и тротуары стали скользкими. Это приводит к аварийным ситуациям, так как устойчивость на проезжей части снизилась.
«Из-за гололеда на трассе М-4 „Дон“ Hyundai Accent в прямом смысле раздавило между фурами, машину трудно опознать. Сейчас есть большая пробка в сторону Аксая», — заявили водители.
Кроме того, в ЖК «Соловьиная роща» водитель «Газели» на скользкой дороге протаранил забор. Еще одно ДТП на обледеневшей дороге произошло на подъезде к Ростову.
«Люди с трудом передвигаются по тротуарам. В травмпунктах уже есть первые пострадавшие. Реагентами дороги не посыпаны, привет коммунальщикам», — пишут ростовчане.
Ранее два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу.