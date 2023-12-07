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Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области

Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области

7 декабря 2023, 08:51
Фото: пресс-служба KION
Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС изучили кинематографические предпочтения среди пользователей Ростовской области.

Так, время просмотра видеоконтента осенью по сравнению с летом суммарно выросло на 13%, при этом время просмотра с телевизоров и десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки) увеличилось на 18%.

В период с 1 сентября по 30 ноября 2023 года в списке самых любимых фильмов у жителей Ростовской области — детективный триллер «Капкан на судью», продолжение душевной комедии о перевоспитании блогера «Непослушник 2» и драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову 2». Среди зарубежных фильмов жители региона чаще всего смотрели боевики «Джон Уик 4» и «Джон Уик 3».

Фото: пресс-служба KION

Сравнивая жанровые предпочтения жителей Ростовской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что самыми популярными среди россиян стали комедия, детектив, мелодрама. В то время как ростовские пользователи чаще всего смотрели триллеры. Самыми востребованными среди среднероссийского зрителя актерами стали Павел Прилучный и Светлана Иванова, а среди ростовчан — Киану Ривз. Больше всего в этом сезоне зрители провели времени за просмотром сериалов и фильмов с этими актерами в ролях.

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