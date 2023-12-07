Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области

Сравнивая жанровые предпочтения жителей Ростовской области с остальными регионами России, аналитики выяснили, что самыми популярными среди россиян стали комедия, детектив, мелодрама. В то время как ростовские пользователи чаще всего смотрели триллеры. Самыми востребованными среди среднероссийского зрителя актерами стали Павел Прилучный и Светлана Иванова, а среди ростовчан — Киану Ривз. Больше всего в этом сезоне зрители провели времени за просмотром сериалов и фильмов с этими актерами в ролях.