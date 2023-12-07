Главного тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали за критику судей

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
По информации издания, ограничения ввели на два матча, но один — условно. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей.
«Карпин пожалел о произнесенных словах, но напомнил, что пытался обратить внимание на эту ситуацию. По его словам, проводить игры в таких условиях нельзя», — сказано в сообщении.
Добавим, что речь идет о матче между ЦСКА и «Ростовом», который прошел в Москве во время сильного снегопада, из-за чего пришлось задействовать спецтехнику. Но отменять встречу не стали, после чего Карпин критически высказался адрес тех, кто принял это решение.
О том, что произошло после футбольного матча, читайте по ссылке.