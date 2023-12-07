Главного тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали за критику судей

Добавим, что речь идет о матче между ЦСКА и «Ростовом», который прошел в Москве во время сильного снегопада, из-за чего пришлось задействовать спецтехнику. Но отменять встречу не стали, после чего Карпин критически высказался адрес тех, кто принял это решение.