rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Главного тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали за критику судей

Главного тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали за критику судей

7 декабря 2023, 14:07
Фото: ФК «Ростов»
Главного тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали за критику судей
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не сможет поддержать своих игроков на одном матче из-за дисквалификации, сообщает ТАСС.

По информации издания, ограничения ввели на два матча, но один — условно. Кроме того, его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«Карпин пожалел о произнесенных словах, но напомнил, что пытался обратить внимание на эту ситуацию. По его словам, проводить игры в таких условиях нельзя», — сказано в сообщении.

«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»
Узнать подробнее

Добавим, что речь идет о матче между ЦСКА и «Ростовом», который прошел в Москве во время сильного снегопада, из-за чего пришлось задействовать спецтехнику. Но отменять встречу не стали, после чего Карпин критически высказался адрес тех, кто принял это решение.

О том, что произошло после футбольного матча, читайте по ссылке.

Читайте также:
«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о победе «Ростова» над «Локомотивом»
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Валерий Карпин#Последние новости Ростова на сегодня#Снегопад#Ростов#Матч
Подпишитесь
Жители пожаловались Путину на состояние дорог в Ростовской области
Сегодня, 11:47
Политолог Александр Сухарь разъяснил, может ли брянская трагедия произойти в Ростове
Сегодня, 11:57
Каждый пятый работник в Ростовской области предпочел корпоратив без начальства
Сегодня, 12:54
Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку
Сегодня, 11:07
В Ростовской области увеличат расходы на питание школьников
Сегодня, 09:52
Как в честь ростовской Нахичевани называли улицы в других городах
Сегодня, 12:18