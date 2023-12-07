Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В среду, 6 декабря, стало известно, что в донском избиркоме обсудили ключевые задачи, поставленные перед руководителями структурных подразделений председателем Андреем Буровым. Среди приоритетных направлений упомянули информирование дончан о грядущих выборах президента, которые должны пройти следующей весной.
Дончанам собираются предоставить всю возможную информацию о возможных способах голосования, при этом информирование собираются сделать адресным.
Для этого планируют использовать мобильное приложение «ИнформУИК», оно позволит членам участковых комиссий направить необходимую информацию о сроках, времени и месте голосования избирателям в период с 17 февраля по 7 марта. Для реализации проекта планируется задействовать около 10 тысяч сотрудников УИК, а до того им предстоит пройти обучение.
Ранее стала известна дата следующих выборов президента России.