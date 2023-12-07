Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента

Для этого планируют использовать мобильное приложение «ИнформУИК», оно позволит членам участковых комиссий направить необходимую информацию о сроках, времени и месте голосования избирателям в период с 17 февраля по 7 марта. Для реализации проекта планируется задействовать около 10 тысяч сотрудников УИК, а до того им предстоит пройти обучение.