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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента

Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента

7 декабря 2023, 15:26
Фото: Midjourney
Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента
В Ростовской области обсудили возможность адресно информировать избирателей о выборах президента России, об этом сообщили в пресс-службе донского избиркома.

В среду, 6 декабря, стало известно, что в донском избиркоме обсудили ключевые задачи, поставленные перед руководителями структурных подразделений председателем Андреем Буровым. Среди приоритетных направлений упомянули информирование дончан о грядущих выборах президента, которые должны пройти следующей весной.

Дончанам собираются предоставить всю возможную информацию о возможных способах голосования, при этом информирование собираются сделать адресным.

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Для этого планируют использовать мобильное приложение «ИнформУИК», оно позволит членам участковых комиссий направить необходимую информацию о сроках, времени и месте голосования избирателям в период с 17 февраля по 7 марта. Для реализации проекта планируется задействовать около 10 тысяч сотрудников УИК, а до того им предстоит пройти обучение.

Ранее стала известна дата следующих выборов президента России.

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