Каждый пятый работник в Ростовской области предпочел корпоратив без начальства

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В четверг, 7 декабря, портал по поиску работы представил результаты исследования о том, как работающие дончане хотели бы отметить корпоратив.
Главным вопросам исследования стало то, как жители Ростовской области относятся к присутствию начальства на корпоративах. В ходе опроса удалось выяснить, что 55% опрошенных не очень рады присутствию руководителей на общих праздниках: при этом 17% из них хотели бы, чтобы начальство ушло раньше всех, 3% хотели бы, что руководители не пришли и не видели их в неподобающем виде. Еще 17% настроены по отношению к руководителям достаточно категорично и не хотят видеть их на коллективных мероприятиях вовсе из-за невозможности расслабиться.
При этом больше всего не рады начальству на корпоративах маркетологи, сотрудники сферы транспортных перевозок, науки и образования.
Оставшиеся 45% опрошенных напротив рады отметить какое-либо событие с начальством, такие настроения чаще всего наблюдают среди сотрудников производственных предприятий, продажников, IT-специалистов и кадровиков.
Ранее стало известно, что значительная часть донских компаний не проводит корпоративы, посвященные 8 марта и 23 февраля.