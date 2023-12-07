Каждый пятый работник в Ростовской области предпочел корпоратив без начальства

Главным вопросам исследования стало то, как жители Ростовской области относятся к присутствию начальства на корпоративах. В ходе опроса удалось выяснить, что 55% опрошенных не очень рады присутствию руководителей на общих праздниках: при этом 17% из них хотели бы, чтобы начальство ушло раньше всех, 3% хотели бы, что руководители не пришли и не видели их в неподобающем виде. Еще 17% настроены по отношению к руководителям достаточно категорично и не хотят видеть их на коллективных мероприятиях вовсе из-за невозможности расслабиться.