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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Около 20% дончан хотят провести корпоратив без начальства

Каждый пятый работник в Ростовской области предпочел корпоратив без начальства

7 декабря 2023, 12:54
Фото: 1MI
Около 20% дончан хотят провести корпоратив без начальства
В Ростовской области 17% работающих дончан заявили, что хотели бы провести корпоратив без начальства, это выяснили исследователи компании HeadHunter.

В четверг, 7 декабря, портал по поиску работы представил результаты исследования о том, как работающие дончане хотели бы отметить корпоратив.

Главным вопросам исследования стало то, как жители Ростовской области относятся к присутствию начальства на корпоративах. В ходе опроса удалось выяснить, что 55% опрошенных не очень рады присутствию руководителей на общих праздниках: при этом 17% из них хотели бы, чтобы начальство ушло раньше всех, 3% хотели бы, что руководители не пришли и не видели их в неподобающем виде. Еще 17% настроены по отношению к руководителям достаточно категорично и не хотят видеть их на коллективных мероприятиях вовсе из-за невозможности расслабиться.

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При этом больше всего не рады начальству на корпоративах маркетологи, сотрудники сферы транспортных перевозок, науки и образования.При этом больше всего не рады начальству на корпоративах маркетологи, сотрудники сферы транспортных перевозок, науки и образования.
При этом больше всего не рады начальству на корпоративах маркетологи, сотрудники сферы транспортных перевозок, науки и образования.
Фото: 1MI

При этом больше всего не рады начальству на корпоративах маркетологи, сотрудники сферы транспортных перевозок, науки и образования.

Оставшиеся 45% опрошенных напротив рады отметить какое-либо событие с начальством, такие настроения чаще всего наблюдают среди сотрудников производственных предприятий, продажников, IT-специалистов и кадровиков.

Ранее стало известно, что значительная часть донских компаний не проводит корпоративы, посвященные 8 марта и 23 февраля.

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