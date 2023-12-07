Лариса Долина отправилась на гастроли по России, несмотря на проблемы с голосом

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Ранее певица призналась, что потеряла голос из-за простуды. Однако это не помешало ей выступать. Например, она спела с больным горлом на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича, пишет ИА RuNews24.ru.
Чтобы вернуть голос, Долина обратилась к фониатру, который был всегда рядом, за кулисами. Во время концерта она несколько раз убегала за кулисы, чтобы получить необходимые лекарства и снять сильный отек.
По словам певицы, ей пришлось сделать это 12 раз во время концерта.