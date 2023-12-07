На Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год

В четверг, 7 декабря, Минтранс Ростовской области объявил, что плотность движения на М-4 «Дон» выросла более чем на 15% в 2023 году. Эксперты отмечают, что от водителей постоянно поступают жалобы на огромные пробки на М-4 «Дон», особенно, в период отпусков. Поток автомобилей направляет из северных и восточных регионов к югу — на Черное море, из-за чего поток автомобилей резко увеличивается примерно на 20%. Кроме того, вне сезона отпусков автомобилей тоже стало на 10% больше, причиной этого назвали рост цен на поездки на поездах и невозможность воспользоваться услугами гражданской авиации в приграничных районах РФ.