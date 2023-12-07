На Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год

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В четверг, 7 декабря, Минтранс Ростовской области объявил, что плотность движения на М-4 «Дон» выросла более чем на 15% в 2023 году. Эксперты отмечают, что от водителей постоянно поступают жалобы на огромные пробки на М-4 «Дон», особенно, в период отпусков. Поток автомобилей направляет из северных и восточных регионов к югу — на Черное море, из-за чего поток автомобилей резко увеличивается примерно на 20%. Кроме того, вне сезона отпусков автомобилей тоже стало на 10% больше, причиной этого назвали рост цен на поездки на поездах и невозможность воспользоваться услугами гражданской авиации в приграничных районах РФ.
«Давно М-4 до шести полос пора расширить. Летом плотность движения, как будто по Ростову едешь», — заявили автомобилисты в соцсетях.
«Нужно строить дополнительно четырехполосную дорогу для грузовиков, платную и через всю область, примерно 400 километров», — добавили дончане.
Корреспондент RostovGazeta со ссылкой на аналитиков «Авито Работа» рассказал, что в Ростове зарплаты Дедов Морозов могут достигать 100 тысяч рублей.
Средняя зарплата аниматоров в Ростове-на-Дону составляет около 45 тысяч рублей, однако к Новому году сотрудники сферы развлечений могут удвоить свой заработок за роли Дедов Морозов и Снегурочек.
Так, согласно исследованию аналитиков, Дед Мороз может заработать около 100 тысяч рублей в месяц, при этом ему обеспечат и костюм, и реквизит, и сценарий,
Снегурочки зарабатывают меньше, но за 10 дней работы они вполне могут заработать около 30 тысяч рублей. Как правило, внучек Деда Мороза заказывают на детские утренники и елки после театральных спектаклей, от девушек требуют соответствующий опыт работы, а сама кандидатка должна быть талантливой и ответственной.
Однако в Ростове аниматорам предлагают недостаточно, и часто они предпочитают уехать в Москву, где им оплачивают и жилье, и обучение., а также предполагают почасовую оплату.
Важной новостью дня стало сообщение властей об отмене массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества.
Представители власти рассказали корреспонденту RostovGazeta, что в отдельных муниципалитетах обязательно проведут локальные праздничные мероприятия, во время которых будут усилены меры безопасности населения. Для охраны празднующих привлекут полицию, казаков, дружинников и чиновников.
Также дончанам напомнили о действующем запрете на запуск пиротехники, который собираются снять не раньше 1 марта 2024 года.