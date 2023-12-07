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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

На Сахалине впервые пройдет Международный форум Студенческих медицинских отрядов

7 декабря 2023, 08:44
В Южно-Сахалинске с 7 по 10 декабря 2023 года состоится Международный медицинский карьерный форум студенческих отрядов «Труд Крут».

Форум объединит на одной площадке 350 школьников, студентов и молодых специалистов из 50 регионов страны, а также студентов-медиков из Республики Беларусь. Программа форума будет наполнена образовательными и дискуссионными площадками, творческими мастерскими и интерактивными зонами.

«Целью форума является знакомство участников с системой здравоохранения Сахалинской области, развитие движения студенческих медицинских отрядов на территории Дальнего Востока, демонстрация возможности построения успешной карьеры на территории островного региона. Кроме того, форум способствует обмену опытом между студентами-медиками и практикующими врачами», — отметил заместитель предателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

С самого первого дня участники отправятся на площадки демонстрации практики доступной медицины: «Сахалинский областной медицинский информационно — аналитический центр», ГБУЗ «Консультативно — диагностический центр», ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр, ГБУ „Городская детская поликлиника“, ГБУЗ „Центральная поликлиника“.

Фото: АРЧК Сахалинской области

Помимо образовательной части для участников подготовлена развлекательная программа. Днем ребята отправятся на обзорную экскурсию, в ходе которой посетят самые известные места города Южно-Сахалинск, а уже вечером состоится торжественное открытие форума с участием почетных гостей и представлением ярких концертных номеров.

В последующие дни участников ожидает множество практических мастер классов, где они смогут почувствовать себя действующими врачами, понаблюдать за ходом операций и получить полезные знания в области медицины.

Также студенты пройдут несколько тренингов от специалистов и побывают на встречах с действующими врачами Сахалинской области, чтобы узнать о жизни и перспективах построения карьеры на территории Сахалина.

В последний день форума состоится пленарное заседание с участием Губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко, на котором участники расскажут о своей деятельности и впечатлениях от мероприятия.

Организаторами Международного форума Студенческих медицинский отрядов «Труд Крут» выступают Правительство Сахалинской области, Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», Министерство здравоохранения Сахалинской области, Министерство образования Сахалинской области, а также Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

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