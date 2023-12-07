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«Навигатор карьеры» поможет искать специалистов для работы на Сахалине

7 декабря 2023, 08:55
В столице Сахалинской области заработала информационная платформа «Навигатор карьеры». Теперь жители Южно-Сахалинска смогут легче и быстрее ориентироваться в предложениях на рынке труда региона.

Как сообщили в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, специалисты которого и разработали новый сервис, «Навигатор карьеры» нацелен на решение комплекса вопросов по обеспечению предприятий квалифицированными специалистами, повышением эффективности работы сотрудников и их квалификации.

— Нашему региону нужны новые кадры, предприятия испытывают потребность в повышении качества подготовки сотрудников, специалисты-кадровики постоянно отслеживают актуальные резюме граждан, желающих получить рабочее место, — отметила исполняющая обязанности генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева. — Поэтому по инициативе губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренкомы создали платформу, которая помогает в решении всех вышеназванных вопросов и направлена именно на развитие кадров для экономики на территории Сахалинской области.

«Навигатор карьеры» предлагает целый спектр услуг жителям островного региона: они могут сразу найти актуальные вакансии в регионе, узнать о программах обучения, быстро вычленять в потоке информации предложения от работодателей с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятия.

На главной странице сервиса «Навигатор карьеры» можно увидеть потребности предприятий в специалистах разных отраслей, ознакомиться с ними и оставить свой отклик. Информация обновляется еженедельно.

Сервис «Навигатор карьеры» предоставляет высокий стандарт предложений, где жители нашей страны могут найти лучшее предложение на рынке труда.

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