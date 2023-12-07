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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку

НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку

7 декабря 2023, 06:33
Фото: Новикомбанк
НРА повысило кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня AA|ru| по национальной рейтинговой шкале для России, прогноз «Стабильный». Банк получил этот рейтинг впервые, сразу оказавшись на высоком уровне.

Это свидетельствует об эффективности модели развития опорного банка госкорпорации «Ростех».

В числе основных факторов влияния на уровень рейтинга эксперты НРА назвали сильные рыночные позиции организации, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности.

По данным агентства, Новикомбанк включен в бизнес-процессы основного акционера, находясь в статусе опорного банка «Ростеха» и являясь ключевой частью финансового центра госкорпорации. Об этом информирует gorod55.ru.

На сегодняшний день Новикомбанк осуществляет бесперебойное кредитование текущих потребностей главных промышленных предприятий на оптимальных условиях, а также обеспечивает реализацию стратегических программ по их развитию, внедрению новых технологий и товаров и налаживанию серийного выпуска инновационной продукции.

В пресс-релизе агентства говорится, что банк расширяет взаимодействие с властями, институтами развития и фондами, а также обеспечивает помощь промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей в снижении стоимости кредитного обслуживания.

Новикомбанк по-прежнему направляет ресурсы на свои программы финансирования для поддержки компаний, выполняющих задачи по достижению технологической независимости государства.

НРА причисляет к положительным факторам рейтинговой оценки и высокое качество активов: на кредиты, оформленные корпоративными клиентами, приходится 69,5% совокупной ссудной задолженности. Банк обладает достаточным объемом ликвидных активов (29,4% активов-нетто) для прохождения потенциальной кризисной ситуации с минимумом потерь. Агентство дает положительную оценку и показателю стресс-ликвидности.

По словам председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, после

получения рейтинга от агентства НРА Новикомбанк стал обладателем мнений четырех главных российских рейтинговых агентств. В результате присвоения этого рейтинга оценка банка выросла еще на один уровень уже второй раз за текущий юбилейный год.

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