НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Это свидетельствует об эффективности модели развития опорного банка госкорпорации «Ростех».
В числе основных факторов влияния на уровень рейтинга эксперты НРА назвали сильные рыночные позиции организации, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности.
По данным агентства, Новикомбанк включен в бизнес-процессы основного акционера, находясь в статусе опорного банка «Ростеха» и являясь ключевой частью финансового центра госкорпорации. Об этом информирует gorod55.ru.
На сегодняшний день Новикомбанк осуществляет бесперебойное кредитование текущих потребностей главных промышленных предприятий на оптимальных условиях, а также обеспечивает реализацию стратегических программ по их развитию, внедрению новых технологий и товаров и налаживанию серийного выпуска инновационной продукции.
В пресс-релизе агентства говорится, что банк расширяет взаимодействие с властями, институтами развития и фондами, а также обеспечивает помощь промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей в снижении стоимости кредитного обслуживания.
Новикомбанк по-прежнему направляет ресурсы на свои программы финансирования для поддержки компаний, выполняющих задачи по достижению технологической независимости государства.
НРА причисляет к положительным факторам рейтинговой оценки и высокое качество активов: на кредиты, оформленные корпоративными клиентами, приходится 69,5% совокупной ссудной задолженности. Банк обладает достаточным объемом ликвидных активов (29,4% активов-нетто) для прохождения потенциальной кризисной ситуации с минимумом потерь. Агентство дает положительную оценку и показателю стресс-ликвидности.
По словам председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, после
получения рейтинга от агентства НРА Новикомбанк стал обладателем мнений четырех главных российских рейтинговых агентств. В результате присвоения этого рейтинга оценка банка выросла еще на один уровень уже второй раз за текущий юбилейный год.