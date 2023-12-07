Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 17:00
В ноябре в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от донской шахты. Угледобывающее предприятие «Шахтоуправление „Обуховская“» потребовало от структуры украинского олигарха DTEK Trading SA 146 миллионов долларов.
Эти деньги — долг за поставки угля по внешнеэкономическому контракту, заключенному восемь лет назад. Донская компания выполнила свою часть обязательств по поставке угля, однако заказчик поставки не оплатил. Иск приняли в производство, однако первое заседание состоится 5 марта 2024 года.
Портал Bloknot-rostov уточнил, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова.
Также в ноябре стали известны результаты продолжительных судебных тяжб между Джизакским аккумуляторным заводом и ростовской компанией «Арс моторс».
Так заводу в Узбекистане удалось получить от донской компании, торгующей автомобильными деталями и принадлежностями, задолженность общей суммой 22,8 миллиона рублей. «Арс моторс» продолжительное время не соглашалась с исковыми требованиями, утверждая, что ранее они согласовали с заводом взаимозачет.
Однако в ходе заседаний и суд Узбекистана, и ростовский арбитраж встал на сторону завода, позволив ему получить средства по контракту.
Еще одним значимым иском ноября стало обращение в суд ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации». Ответчиком по делу выступил завод ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Причиной обращение охраны Росгвардии в суд, дескать, стал долг завода на сумму более 3,14 миллиона рублей. Первое заседание по делу состоялось 5 декабря, однако подробности судебных тяжб пока неизвестны. Предположительно, указанные ранее средства должны были стать платой авиастроительного завода за услуги охраны режимного объекта. Данные уточняются.
В ноябре стало известно, что военная прокуратура ЮВО направила иск в Арбитражный суд Ростовской области против завода ОПК «Звезда-Стрела» в Таганроге.
Иск поступил в суд 20 ноября, уже через три дня его приняли к рассмотрению, однако подробности дела выяснить не удастся. В документах сказано, что дело рассмотрят на закрытом заседании 19 декабря. Общая сумма исковых требований прокуратуры к заводу составила более 104,7 миллиона рублей.
Завод в Шахтах смог добиться ареста активов итальянской компании Danieli в России.
Филиалу «Новороссийского прокатного завода», работающего в Ростовской области, удалось достичь ареста российских активов итальянской компании Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A.
Согласно данным суда, в 2018 году истец решился расширить свое производство и заключил контракт с итальянцами на поставку прокатного станка стоимостью 20,2 миллиона евро. Зарубежная компания получила аванс в размере 4,3 миллиона евро, но под действием санкций поставку не осуществила.
Теперь дончане пытаются вернуть эти деньги, приняты обеспечительные меры.
Однозначно самым интересным судом месяца стал спор между ставропольской компанией «Карьер Пим» и управлением по делам ГО и ЧС Ростова.
Еще летом 2022 года УГОЧС заказало обустройство убежища на Сельмаше, а именно полную замену сантехники и труб с установкой унитазов, раковин и биде. Работы требовалось выполнить до 21 ноября прошлого года, но даже в конце декабря подрядчик не успел выполнить условия контракта.
В итоге заказчик разорвал контракт стоимостью 12,6 миллиона рублей в одностороннем порядке.
Это не устроило ООО «Карьер Пим», компания попала в список недобросовестных подрядчиков и обратилась в суд, чтобы получить от заказчика не только оплату за услуги, но также пени. Общая сумма требований превысила 13 миллионов рублей. Данные о ходе дела уточняются.