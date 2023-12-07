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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

7 декабря 2023, 16:56
Фото: Pxhere
Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

Стало известно об основных судах в Ростовской области в ноябре 2023 года

В Ростовской области в ноябре донские заводы и компании обращались в арбитражный суд из-за многомиллионных долгов, охраны предприятий и унитазов в убежищах, подробности значимых судебных заседаний месяца рассказали в RostovGazeta.

 

Долговые обязательства

В ноябре в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от донской шахты. Угледобывающее предприятие «Шахтоуправление „Обуховская“» потребовало от структуры украинского олигарха DTEK Trading SA 146 миллионов долларов.

Эти деньги — долг за поставки угля по внешнеэкономическому контракту, заключенному восемь лет назад. Донская компания выполнила свою часть обязательств по поставке угля, однако заказчик поставки не оплатил. Иск приняли в производство, однако первое заседание состоится 5 марта 2024 года.

Портал Bloknot-rostov уточнил, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова.

Портал Bloknot-rostov уточнил, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова (слева).Портал Bloknot-rostov уточнил, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова (слева).
Портал Bloknot-rostov уточнил, что DTEK Trading SA входит в состав Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского олигарха Рината Ахметова (слева).
Фото: press-office SCM/cc by sa/flickr.com

Кто кому должен

Также в ноябре стали известны результаты продолжительных судебных тяжб между Джизакским аккумуляторным заводом и ростовской компанией «Арс моторс».

Так заводу в Узбекистане удалось получить от донской компании, торгующей автомобильными деталями и принадлежностями, задолженность общей суммой 22,8 миллиона рублей. «Арс моторс» продолжительное время не соглашалась с исковыми требованиями, утверждая, что ранее они согласовали с заводом взаимозачет.

Однако в ходе заседаний и суд Узбекистана, и ростовский арбитраж встал на сторону завода, позволив ему получить средства по контракту.

Также в ноябре стали известны результаты продолжительных судебных тяжб между Джизакским аккумуляторным заводом и ростовской компанией «Арс моторс».Также в ноябре стали известны результаты продолжительных судебных тяжб между Джизакским аккумуляторным заводом и ростовской компанией «Арс моторс».
Также в ноябре стали известны результаты продолжительных судебных тяжб между Джизакским аккумуляторным заводом и ростовской компанией «Арс моторс».
Фото: Santeri Viinamäki/cc by sa 4.0/wiki

Охрана оборонных предприятий

Еще одним значимым иском ноября стало обращение в суд ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации». Ответчиком по делу выступил завод ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Причиной обращение охраны Росгвардии в суд, дескать, стал долг завода на сумму более 3,14 миллиона рублей. Первое заседание по делу состоялось 5 декабря, однако подробности судебных тяжб пока неизвестны. Предположительно, указанные ранее средства должны были стать платой авиастроительного завода за услуги охраны режимного объекта. Данные уточняются.

Еще одним значимым иском ноября стало обращение в суд ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации». Ответчиком по делу выступил завод ТАНТК имени Г. М. Бериева.Еще одним значимым иском ноября стало обращение в суд ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации». Ответчиком по делу выступил завод ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Еще одним значимым иском ноября стало обращение в суд ФГУП «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации». Ответчиком по делу выступил завод ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Фото: Alexx Malev/cc by sa/flickr.com

Закрытое заседание

В ноябре стало известно, что военная прокуратура ЮВО направила иск в Арбитражный суд Ростовской области против завода ОПК «Звезда-Стрела» в Таганроге.

На 700 млн рублей обманула Минобороны дирекция завода «Звезда-Стрела» в Таганроге
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Иск поступил в суд 20 ноября, уже через три дня его приняли к рассмотрению, однако подробности дела выяснить не удастся. В документах сказано, что дело рассмотрят на закрытом заседании 19 декабря. Общая сумма исковых требований прокуратуры к заводу составила более 104,7 миллиона рублей.

Утром — деньги, вечером — суд

Завод в Шахтах смог добиться ареста активов итальянской компании Danieli в России.

Филиалу «Новороссийского прокатного завода», работающего в Ростовской области, удалось достичь ареста российских активов итальянской компании Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A.

Согласно данным суда, в 2018 году истец решился расширить свое производство и заключил контракт с итальянцами на поставку прокатного станка стоимостью 20,2 миллиона евро. Зарубежная компания получила аванс в размере 4,3 миллиона евро, но под действием санкций поставку не осуществила.

Теперь дончане пытаются вернуть эти деньги, приняты обеспечительные меры.

Филиалу «Новороссийского прокатного завода», работающего в Ростовской области, удалось достичь ареста российских активов итальянской компании Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A.Филиалу «Новороссийского прокатного завода», работающего в Ростовской области, удалось достичь ареста российских активов итальянской компании Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A.
Филиалу «Новороссийского прокатного завода», работающего в Ростовской области, удалось достичь ареста российских активов итальянской компании Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A.
Фото: Danieli & C.Officine Meccaniche S.P.A. / Гугл Карты

Бункеры и сроки

Однозначно самым интересным судом месяца стал спор между ставропольской компанией «Карьер Пим» и управлением по делам ГО и ЧС Ростова.

Еще летом 2022 года УГОЧС заказало обустройство убежища на Сельмаше, а именно полную замену сантехники и труб с установкой унитазов, раковин и биде. Работы требовалось выполнить до 21 ноября прошлого года, но даже в конце декабря подрядчик не успел выполнить условия контракта.

В итоге заказчик разорвал контракт стоимостью 12,6 миллиона рублей в одностороннем порядке.

Еще летом 2022 года УГОЧС заказало обустройство убежища на Сельмаше, а именно полную замену сантехники и труб с установкой унитазов, раковин и биде. Еще летом 2022 года УГОЧС заказало обустройство убежища на Сельмаше, а именно полную замену сантехники и труб с установкой унитазов, раковин и биде.
Еще летом 2022 года УГОЧС заказало обустройство убежища на Сельмаше, а именно полную замену сантехники и труб с установкой унитазов, раковин и биде.
Фото: Midjourney

Это не устроило ООО «Карьер Пим», компания попала в список недобросовестных подрядчиков и обратилась в суд, чтобы получить от заказчика не только оплату за услуги, но также пени. Общая сумма требований превысила 13 миллионов рублей. Данные о ходе дела уточняются.

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