Оборонка, долги и унитазы: за что судился бизнес Ростовской области в ноябре

Еще летом 2022 года УГОЧС заказало обустройство убежища на Сельмаше, а именно полную замену сантехники и труб с установкой унитазов, раковин и биде. Работы требовалось выполнить до 21 ноября прошлого года, но даже в конце декабря подрядчик не успел выполнить условия контракта.