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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Освобожденная из плена ростовчанка Татти обратилась к Путину

Освобожденная из плена ростовчанка Ирина Татти обратилась к Путину

7 декабря 2023, 06:48
Фото: Midjourney
Освобожденная из плена ростовчанка Татти обратилась к Путину
Врач-фтизиатр Ирина Татти из Ростова-на-Дону, которая была в плену ХАМАС, попросила российское правительство в помощи освободить ее внука, видеообращение разместил журналист Ник Колехин.

Напомним, Ирину Татти и ее дочь Елену Труфанову удалось освободить из плена, в котором они пробыли более месяца. Но пока не получатся найти внука Татти Александра Труфанова, он также находится в заключении.

Теперь на видеообращении врач заявила, что готова вернуться в плен, если отпустят ее внука. По ее словам, люди там находятся в очень плохом состоянии.

«Это очень тяжело: врач из Ростова рассказал об условиях проживания в плену ХАМАС
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Врач-фтизиатр Ирина Татти из Ростова-на-Дону, которая была в плену ХАМАС, попросила российское правительство в помощи освободить ее внука, видеообращение разместил иностранный журналист Ник Колехин.Врач-фтизиатр Ирина Татти из Ростова-на-Дону, которая была в плену ХАМАС, попросила российское правительство в помощи освободить ее внука, видеообращение разместил иностранный журналист Ник Колехин.
Врач-фтизиатр Ирина Татти из Ростова-на-Дону, которая была в плену ХАМАС, попросила российское правительство в помощи освободить ее внука, видеообращение разместил иностранный журналист Ник Колехин.

«Я не знаю, что сейчас происходит с внуком. Я обращаюсь к правительству и всем российским гражданам с просьбой о помощи, мы не знаем точно, где он и у кого он», — заявила Татти.

Она добавила, что ее саму удалось освободить благодаря российским властям и лично президенту Владимиру Путину. Татти выразила благодарность за свое освобождение.

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