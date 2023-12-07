Освобожденная из плена ростовчанка Ирина Татти обратилась к Путину

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Напомним, Ирину Татти и ее дочь Елену Труфанову удалось освободить из плена, в котором они пробыли более месяца. Но пока не получатся найти внука Татти Александра Труфанова, он также находится в заключении.
Теперь на видеообращении врач заявила, что готова вернуться в плен, если отпустят ее внука. По ее словам, люди там находятся в очень плохом состоянии.
«Я не знаю, что сейчас происходит с внуком. Я обращаюсь к правительству и всем российским гражданам с просьбой о помощи, мы не знаем точно, где он и у кого он», — заявила Татти.
Она добавила, что ее саму удалось освободить благодаря российским властям и лично президенту Владимиру Путину. Татти выразила благодарность за свое освобождение.