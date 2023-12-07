Озвучена дата выборов президента России — они состоятся 17 марта 2024 года

По мнению Перлы, независимо от кандидата от «Новых людей», они получат менее 5% голосов. Кто бы ни стал «официальным оппозиционером», таким как Явлинский или Надеждин, он получит всего 1% голосов. В этот раз не будет никакой «новой Собчак», и если она все же появится, то не сможет создать интереса.