Озвучена дата выборов президента России — они состоятся 17 марта 2024 года

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Политтехнолог и политический обозреватель Андрей Перла поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими ожиданиями от этих выборов.
По словам Перлы, сенсаций не будет. Оппозиционеры согласны с тем, что Путин может получить от 75 до 80% голосов избирателей. Возможно, этот процент будет еще выше, учитывая явку на выборы.
Остальным кандидатам, по словам эксперта, останется всего лишь четверть голосов. Скорее всего, будут продолжаться соперничество между КПРФ и ЛДПР за второе место. Перла считает, что в этом случае будет важно, кого выдвинут коммунисты.
Политолог предполагает, что коммунисты могут выдвинуть Геннадия Зюганова или рискнуть и предложить другого кандидата, например, бывшего губернатора Сергея Левченко. По мнению эксперта, остальные кандидаты имеют малые шансы на успех.
По мнению Перлы, независимо от кандидата от «Новых людей», они получат менее 5% голосов. Кто бы ни стал «официальным оппозиционером», таким как Явлинский или Надеждин, он получит всего 1% голосов. В этот раз не будет никакой «новой Собчак», и если она все же появится, то не сможет создать интереса.