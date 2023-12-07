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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:50

Озвучена дата выборов президента России — они состоятся 17 марта 2024 года

Озвучена дата выборов президента России — они состоятся 17 марта 2024 года

7 декабря 2023, 13:48
Фото: 1MI
В президентских выборах 2024 года в России нет сенсаций, большинство избирателей готовы проголосовать за Путина, остальные кандидаты имеют малые шансы на успех, и «новой Собчак» не будет.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Политтехнолог и политический обозреватель Андрей Перла поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими ожиданиями от этих выборов.

По словам Перлы, сенсаций не будет. Оппозиционеры согласны с тем, что Путин может получить от 75 до 80% голосов избирателей. Возможно, этот процент будет еще выше, учитывая явку на выборы.

Остальным кандидатам, по словам эксперта, останется всего лишь четверть голосов. Скорее всего, будут продолжаться соперничество между КПРФ и ЛДПР за второе место. Перла считает, что в этом случае будет важно, кого выдвинут коммунисты.

Политолог предполагает, что коммунисты могут выдвинуть Геннадия Зюганова или рискнуть и предложить другого кандидата, например, бывшего губернатора Сергея Левченко. По мнению эксперта, остальные кандидаты имеют малые шансы на успех.

По мнению Перлы, независимо от кандидата от «Новых людей», они получат менее 5% голосов. Кто бы ни стал «официальным оппозиционером», таким как Явлинский или Надеждин, он получит всего 1% голосов. В этот раз не будет никакой «новой Собчак», и если она все же появится, то не сможет создать интереса.

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