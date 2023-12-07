Perspectum Awards 2023: подведены итоги третьего сезона конкурса

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Published Сегодня, 19:42
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Updated Сегодня, 19:42
Perspectum Awards — профессиональный конкурс в области маркетинга. Конкурс учрежден Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ) и проходит при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), пишет properm.ru.
В 2023 году соискатели отправили более 200 заявок, а победителей выбирали в 30 номинациях. Критериями оценки кейса являлись креативная идея, стратегия, исполнение и результаты.
Всего в состав жюри вошло свыше 40 экспертов от российских агентств и брендов, которые широко известны на фестивальной арене и являются законодателями трендов на рынке.
Как отметил член жюри, директор по стратегическому продуктовому развитию OMD Resolution Сергей Ефимов, на конкурс было подано множество интересных и сильных работ и самые достойные получили награды в своих категориях.
«По составу и направлениям работ можно выделить несколько тем, которые явно выделяются на рынке на текущий момент: это креативное и иммерсивное использование медианосителей, кейсы в рамках metaverse и проекты, реализованные на основе искусственного интеллекта и генеративного ИИ», — пояснил Ефимов.
Он также добавил, что сильные и инновационные проекты в этом году были представлены не только от лица крупных брендов и корпораций, но и от небольших и региональных компаний, что говорит о высоком уровне проникновения инноваций в средний бизнес.
«Щедрость на количество наград — желание жюри поддержать индустрию в сложный период, а вот реально „золотых“ кейсов было мало. Золото — это выход на новый уровень, это всегда решение сложной, особой задачи, и важна красота этого решения, его новизна и оригинальность», — заявил соучредитель Diversity Group Дмитрий Малеев. По его словам, компаниям не стоит бояться участвовать в Perspectum Awards и следует грамотно подходить к подготовке кейсов.
Посмотреть кейсы победителей можно в разделе «Победители» на официальном сайте конкурса. Его информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.