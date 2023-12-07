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Политолог разъяснил, почему трагедия в Брянске может повториться в школах Ростова

Политолог Александр Сухарь разъяснил, может ли брянская трагедия произойти в Ростове

7 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Политолог разъяснил, почему трагедия в Брянске может повториться в школах Ростова

Политолог разъяснил, может ли брянская трагедия произойти в Ростове

Критики, обсуждающие инцидент в гимназии Брянска, уводят внимание от главного вопроса — почему в руках подростков оказывается оружие, сообщил RostovGazeta политолог из Ростова-на-Дону Александр Сухарь.

Напомним, что в гимназии Брянска произошла страшная трагедия. Ученица устроила стрельбу по одноклассникам. Есть погибшие и раненые.

Политолог подчеркивает, что сейчас в Сети есть много информации, которая недопустима к изучению детьми с неокрепшей психикой.

«Вы даже не представляете, как много в открытом доступе инструкций по совершению преступлений. Заинтересованные недобросовестные граждане, в том числе и из стана врага, намеренно обрабатывают наших детей, направляя на совершение преступлений, подсказывая, как нужно поступать в том или ином случае. Такую информацию необходимо сразу блокировать. Ведь обиженный и возмущенный ребенок вполне может посчитать подобные „советы“ за руководство к действию», — отмечает Александр Сухарь.

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Эксперт разъясняет, что сейчас наметилась некая тенденция «светской школы». А нужно, на его взгляд, привлекать к воспитанию школьников традиционные — религиозные концессии, чтобы детям прививали правильные ценности.Эксперт разъясняет, что сейчас наметилась некая тенденция «светской школы». А нужно, на его взгляд, привлекать к воспитанию школьников традиционные — религиозные концессии, чтобы детям прививали правильные ценности.
Эксперт разъясняет, что сейчас наметилась некая тенденция «светской школы». А нужно, на его взгляд, привлекать к воспитанию школьников традиционные — религиозные концессии, чтобы детям прививали правильные ценности.
Фото: Midjourney

Собеседник разъясняет, что в Брянске школьница воспользовалась огнестрельным оружием. Но если бы его не оказалось, она могла вооружиться по иному. Причиной такого поведения школьницы политолог считает недостаточное воспитание ребенка.

Эксперт разъясняет, что сейчас наметилась некая тенденция «светской школы». А нужно, на его взгляд, привлекать к воспитанию школьников традиционные — религиозные конфессии, чтобы детям прививали правильные ценности.

«Сейчас в школах Ростова есть серьезные межнациональные и социальные противоречия. Существует буллинг. Дети перестали уважать друг друга. Перестали понимать ценность каждого. Этим вопросом должны заниматься советники по воспитанию, психологи. Формально, такие специалисты есть в наших школах. Но на практике их не хватает», — резюмирует политолог.

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