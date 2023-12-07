Политолог Александр Сухарь разъяснил, может ли брянская трагедия произойти в Ростове

«Вы даже не представляете, как много в открытом доступе инструкций по совершению преступлений. Заинтересованные недобросовестные граждане, в том числе и из стана врага, намеренно обрабатывают наших детей, направляя на совершение преступлений, подсказывая, как нужно поступать в том или ином случае. Такую информацию необходимо сразу блокировать. Ведь обиженный и возмущенный ребенок вполне может посчитать подобные „советы“ за руководство к действию», — отмечает Александр Сухарь.