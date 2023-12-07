Политолог Александр Сухарь разъяснил, может ли брянская трагедия произойти в Ростове

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Напомним, что в гимназии Брянска произошла страшная трагедия. Ученица устроила стрельбу по одноклассникам. Есть погибшие и раненые.
Политолог подчеркивает, что сейчас в Сети есть много информации, которая недопустима к изучению детьми с неокрепшей психикой.
«Вы даже не представляете, как много в открытом доступе инструкций по совершению преступлений. Заинтересованные недобросовестные граждане, в том числе и из стана врага, намеренно обрабатывают наших детей, направляя на совершение преступлений, подсказывая, как нужно поступать в том или ином случае. Такую информацию необходимо сразу блокировать. Ведь обиженный и возмущенный ребенок вполне может посчитать подобные „советы“ за руководство к действию», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник разъясняет, что в Брянске школьница воспользовалась огнестрельным оружием. Но если бы его не оказалось, она могла вооружиться по иному. Причиной такого поведения школьницы политолог считает недостаточное воспитание ребенка.
Эксперт разъясняет, что сейчас наметилась некая тенденция «светской школы». А нужно, на его взгляд, привлекать к воспитанию школьников традиционные — религиозные конфессии, чтобы детям прививали правильные ценности.
«Сейчас в школах Ростова есть серьезные межнациональные и социальные противоречия. Существует буллинг. Дети перестали уважать друг друга. Перестали понимать ценность каждого. Этим вопросом должны заниматься советники по воспитанию, психологи. Формально, такие специалисты есть в наших школах. Но на практике их не хватает», — резюмирует политолог.