Полицейским в Ростовской области закупят ружья против вражеских беспилотников

При этом ружье должно блокировать каналы спутниковой навигации на расстоянии километра, а каналы управления и передачи данных беспилотных систем с расстояния 500 метров. В требованиях указано, что ружье должно подходить для использования в любых погодных условиях при температурном режиме от -25 до +40 градусов.