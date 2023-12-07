Полицейским в Ростовской области закупят ружья против вражеских беспилотников

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В начале декабря ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» заключило контракт с ООО «ЭЛИАРС» на поставку ружей антидрон ПАРС-4 или их эквивалента.
Всего ведомству поставят 121 ружье на общую сумму 78,65 миллиона рублей. Стоимость одного ружья составляет 650 тысяч рублей, масса устройства с аккумуляторами в кофре не может быть больше 11,5 килограмма, время приведения ружья в боевую готовность не должно превышать 15 секунд.
При этом ружье должно блокировать каналы спутниковой навигации на расстоянии километра, а каналы управления и передачи данных беспилотных систем с расстояния 500 метров. В требованиях указано, что ружье должно подходить для использования в любых погодных условиях при температурном режиме от -25 до +40 градусов.
Полную поставку оборудования необходимо выполнить до 15 декабря 2023 года, закончить исполнение контракта необходимо к 31 марта 2024 года.
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