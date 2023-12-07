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Published Сегодня, 14:17

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В Ростовской области закупят антидроновые ружья для полицейских за 78,6 млн

Полицейским в Ростовской области закупят ружья против вражеских беспилотников

7 декабря 2023, 14:17
Фото: Oleksandr Perevoznyk/cc by sa 3.0/wiki
В Ростовской области закупят антидроновые ружья для полицейских за 78,6 млн
В Ростовской области для полиции за 78,6 миллиона рублей закупят антидроновые ружья ПАРС-4, сбивающие беспилотники на лету, сведения об этом появились на портале закупок.

В начале декабря ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» заключило контракт с ООО «ЭЛИАРС» на поставку ружей антидрон ПАРС-4 или их эквивалента.

Всего ведомству поставят 121 ружье на общую сумму 78,65 миллиона рублей. Стоимость одного ружья составляет 650 тысяч рублей, масса устройства с аккумуляторами в кофре не может быть больше 11,5 килограмма, время приведения ружья в боевую готовность не должно превышать 15 секунд.

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В Ростовской области закупят ружья для борьбы с беспилотниками по 650 тыс рублейВ Ростовской области закупят ружья для борьбы с беспилотниками по 650 тыс рублей
В Ростовской области закупят ружья для борьбы с беспилотниками по 650 тыс рублей
Фото: dеtsys.ru

При этом ружье должно блокировать каналы спутниковой навигации на расстоянии километра, а каналы управления и передачи данных беспилотных систем с расстояния 500 метров. В требованиях указано, что ружье должно подходить для использования в любых погодных условиях при температурном режиме от -25 до +40 градусов.

Полную поставку оборудования необходимо выполнить до 15 декабря 2023 года, закончить исполнение контракта необходимо к 31 марта 2024 года.

Ранее в Ростовской области сбили украинский беспилотник, с помощью которого пытались осуществить теракт.

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