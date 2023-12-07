Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Водители постоянно жалуются на сильные заторы на этой трассе, особенно в летнее время. Теперь стало известно, что автомобильный трафик в Ростовской области и на Кубани на этой дорог вырос на 15-20% по сравнению с прошлыми годами.
В целом же по трассе стали ездить на 10% больше автомобилей. Самым популярным месяцем оказался август, когда в сутки проезжали в среднем 43,5 тысячи машин.
«Давно М-4 до шести полос пора расширить. Летом плотность движения, как будто по Ростову едешь», — заявили пользователи в соцсетях.
«А еще рост трафика связан с дорогими ценами на ЖД-траспорт, автомобилем ехать на отдых дешевле во много раз», — пишут водители.
«Нужно строить дополнительно четырехполосную дорогу для грузовиков, платную и через всю область, примерно 400 километров», — считают местные жители.
Ранее стало известно, что на дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения.