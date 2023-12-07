rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной

Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной

7 декабря 2023, 08:24
Фото: МинТранс РО
Простаивающая в пробках трасса М-4 «Дон» стала более загруженной

Трафик на трассе М-4 «Дон» резко вырос в 2023 году

В Ростовской области трафик на трассе М-4 «Дон» увеличился более чем на 15%, сообщили в Минтрансе региона.
Сюжет
Отдых

Водители постоянно жалуются на сильные заторы на этой трассе, особенно в летнее время. Теперь стало известно, что автомобильный трафик в Ростовской области и на Кубани на этой дорог вырос на 15-20% по сравнению с прошлыми годами.

В целом же по трассе стали ездить на 10% больше автомобилей. Самым популярным месяцем оказался август, когда в сутки проезжали в среднем 43,5 тысячи машин.

«Давно М-4 до шести полос пора расширить. Летом плотность движения, как будто по Ростову едешь», — заявили пользователи в соцсетях.

Ремонт трассы от Ростовской области до ЛНР пошел не по графику
Узнать подробнее
Трафик на трассе М-4 «Дон» резко вырос в 2023 годуТрафик на трассе М-4 «Дон» резко вырос в 2023 году
Трафик на трассе М-4 «Дон» резко вырос в 2023 году
Фото: МинТранс РО

«А еще рост трафика связан с дорогими ценами на ЖД-траспорт, автомобилем ехать на отдых дешевле во много раз», — пишут водители.

«Нужно строить дополнительно четырехполосную дорогу для грузовиков, платную и через всю область, примерно 400 километров», — считают местные жители.

Ранее стало известно, что на дороге М4 «Дон» заработают более 110 новых камер видеонаблюдения.

Читайте также:
В Ростовской области автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон»Дорожные работы парализовали движение на трассе М-4 в Ростовской областиНовые пункты оплаты появятся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отдых#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Ростов#Кубань#Грузовики#Заторы#М-4 «Дон»#Август#Трафик#Камеры видеонаблюдения
Подпишитесь
«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школ
Сегодня, 07:48
Автомобиль раздавило фурами: огромная пробка парализовала М-4 под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 07:36
В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина
Сегодня, 07:10
Детский психолог объяснил, чем опасен запрет телефонов в школах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:56
Эксперты оценили осенние кинопредпочтения жителей Ростовской области
Сегодня, 08:51