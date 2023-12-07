Результаты проверки роста цен на яйца в Ростовской области объявят до 17 декабря

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В беседе с газетой «Молот» представители донского управления федеральной антимонопольной службы объявили, что уже до конца следующей недели станут известны результаты проверки цен на яйца.
В «Молоте» рассказали, что специалисты УФАС не стали организовать выезды на птицефабрики и просто ограничились запросом документов, чтобы отследить цепочку от производителя до реализации продукции и понять, на каком этапе происходит скачок цен и с чем он связан. Выявленные нарушения антимонопольного законодательства могут стать причиной серьезных штрафов.
«Скорее всего, для предприятия это будет оборотный штраф», — рассказали в донском УФАС.