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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Результаты проверки роста цен на яйца в Ростовской области объявят до 17 декабря

Результаты проверки роста цен на яйца в Ростовской области объявят до 17 декабря

7 декабря 2023, 12:55
Фото: rostovgazeta.ru
Результаты проверки роста цен на яйца в Ростовской области объявят до 17 декабря
В Ростовской области УФАС объявит результаты мониторинга цен на яйца до 17 декабря, об этом сообщили донские СМИ.

В беседе с газетой «Молот» представители донского управления федеральной антимонопольной службы объявили, что уже до конца следующей недели станут известны результаты проверки цен на яйца.

В середине ноября стало известно, что УФАС проведет проверку цен на курятину и яйца из-за резкого роста их стоимости как в магазинах, так и на рынках Ростовской области. При этом только за прошлый месяц яйца выросли в цене на 21,3%.

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В «Молоте» рассказали, что специалисты УФАС не стали организовать выезды на птицефабрики и просто ограничились запросом документов, чтобы отследить цепочку от производителя до реализации продукции и понять, на каком этапе происходит скачок цен и с чем он связан. Выявленные нарушения антимонопольного законодательства могут стать причиной серьезных штрафов.

«Скорее всего, для предприятия это будет оборотный штраф», — рассказали в донском УФАС.

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