Россияне стали чаще покупать билеты до Шри-Ланки

Стоимость перелетов из разных городов также была указана. Например, билеты из Санкт-Петербурга до Коломбо в декабре стоят от 29 200 рублей, а в январе и феврале — около 32 700 рублей в одну сторону. Авиабилеты из Казани обойдутся в 33 500 рублей с одной пересадкой в декабре, а в январе и феврале — около 33 700 рублей. Туристы из Екатеринбурга могут найти авиабилеты со стоимостью от 33 300 рублей с декабря по февраль. Что касается Москвы, то есть билеты с пятичасовой пересадкой от 28 900 рублей и прямой рейс не менее чем за 29 900 рублей. В январе стоимость перелета с пересадкой составит около 34 100 рублей, а в феврале — около 33 400 рублей.