Россияне стали чаще покупать билеты до Шри-Ланки

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Страна, в которую россияне активно начали летать, оказалась Шри-Ланка. За последнюю неделю спрос на авиабилеты в эту страну вырос на 125%, согласно данным «Авиасейлс», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Этот рост связывают с отменой платы за получение электронного разрешения на поездку для россиян в конце ноября. После этого граждане России стали больше интересоваться поездками в Шри-Ланку, особенно жители Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы. Поиски авиабилетов из этих городов увеличились на 124%, 122%, 91% и 79% соответственно.
Стоимость перелетов из разных городов также была указана. Например, билеты из Санкт-Петербурга до Коломбо в декабре стоят от 29 200 рублей, а в январе и феврале — около 32 700 рублей в одну сторону. Авиабилеты из Казани обойдутся в 33 500 рублей с одной пересадкой в декабре, а в январе и феврале — около 33 700 рублей. Туристы из Екатеринбурга могут найти авиабилеты со стоимостью от 33 300 рублей с декабря по февраль. Что касается Москвы, то есть билеты с пятичасовой пересадкой от 28 900 рублей и прямой рейс не менее чем за 29 900 рублей. В январе стоимость перелета с пересадкой составит около 34 100 рублей, а в феврале — около 33 400 рублей.
Также было отмечено, что доля бронирований авиабилетов в Шри-Ланку на новогодние праздники составляет 1,5% от всех зарубежных бронирований. Это немного меньше, чем бронирования на Индонезию и Францию.