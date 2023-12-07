Ростовская область займется развитием акватории Азовского моря

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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В состав группы вошли несколько регионов, в том числе Кубань и ЛДНР. Кроме того, в этот список попал и Крым.
В работу также включилось Агентство стратегических инициатив. Добавим, что конкретные цели этой деятельности губернатор в своем послании раскрывать не стал.
Ранее в Азовском море в Ростовской области увеличились запасы камбалы и осетровых. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого появилась информация, что ставшее внутренним Азовское море может принести донскому региону больше рыбы.