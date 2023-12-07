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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Ростовская область займется развитием акватории Азовского моря

Ростовская область займется развитием акватории Азовского моря

7 декабря 2023, 08:33
Фото: donland.ru
Ростовская область займется развитием акватории Азовского моря
В Ростовской области появилась рабочая группа для формирования стратегии развития акватории Азовского моря, прозвучало в инвестиционном послании губернатора.

В состав группы вошли несколько регионов, в том числе Кубань и ЛДНР. Кроме того, в этот список попал и Крым.

В работу также включилось Агентство стратегических инициатив. Добавим, что конкретные цели этой деятельности губернатор в своем послании раскрывать не стал.

Осетров стало больше в Азовском море
Узнать подробнее

Ранее в Азовском море в Ростовской области увеличились запасы камбалы и осетровых. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого появилась информация, что ставшее внутренним Азовское море может принести донскому региону больше рыбы.

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