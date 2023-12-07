Ростовский депутат Бородай ответил на заявления офицера США про бойцов ВС РФ

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По информации издания, генерал призвал ВСУ заставить бояться российских бойцов того, что их могут убить. В ответ на это Бородай заявил, что военнослужащих РФ не напугать и они продолжат борьбу с террором.
«Современная Украина является террористической организацией, которая использует методы террора и запугивания. Офицер США практически призывает украинскую армию совершать теракты. Нам не страшно, и мы не испугаемся. Нам необходимо уничтожать источник террористической деятельности», — пишет издание со ссылкой на слова депутата.
Ранее Александр Бородай выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский попал в так называемый политический тупик и у него есть большие шансы проиграть на выборах. Материал на эту тему читайте по ссылке.