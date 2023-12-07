Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В документе сказано, что это позволит не допустить увеличения размера платы за коммунальные услуги в 2023 году. Постановление уже вступило в законную силу.
Отмечается, что эти меры будут действовать до конца 2023 года. Субсидии компании получат за поставленное местным жителям холодное водоснабжение и водоотведение.
Деньги выделят из бюджета города на безвозмездной основе.
Ранее стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Ростовской области в 2024 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.