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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку

Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку

7 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI
Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку
В Ростове-на-Дону ресурсоснабжающие компании получат субсидии, чтобы ограничить рост платы за услуги ЖКХ, говорится в постановлении администрации.

В документе сказано, что это позволит не допустить увеличения размера платы за коммунальные услуги в 2023 году. Постановление уже вступило в законную силу.

Отмечается, что эти меры будут действовать до конца 2023 года. Субсидии компании получат за поставленное местным жителям холодное водоснабжение и водоотведение.

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Деньги выделят из бюджета города на безвозмездной основе.

Ранее стало известно, на сколько подорожает коммуналка в Ростовской области в 2024 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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