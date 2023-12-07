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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Ростове в 2024 году

Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году

7 декабря 2023, 11:23
Фото: 1MI
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Ростове в 2024 году

На ремонт дорог в центре и на Западном в Ростове потратят больше миллиарда

В Ростове-на-Дону в следующем году приведут в порядок дороги на нескольких улицах, сообщил директор департамента автодорог Денис Водопьянов.

Donnews со ссылкой на слова Водопьянова пишет, что отремонтируют дороги на улицах Текучева, Красноармейская, Малиновского, Ленина и Таганрогская. Также приведут в порядок Буденновский проспект.

«Всего в список попали 16 объектов, на которые направят более одного миллиарда рублей. Планируется провести конкурс и заключить контракт до февраля 2024 года», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что часть денег на проведение работ выделят из регионального бюджета.

Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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