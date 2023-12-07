Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Donnews со ссылкой на слова Водопьянова пишет, что отремонтируют дороги на улицах Текучева, Красноармейская, Малиновского, Ленина и Таганрогская. Также приведут в порядок Буденновский проспект.
«Всего в список попали 16 объектов, на которые направят более одного миллиарда рублей. Планируется провести конкурс и заключить контракт до февраля 2024 года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что часть денег на проведение работ выделят из регионального бюджета.
Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.